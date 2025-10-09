DoorDash predstavio robota za dostavu pod nazivom Dot

Na svojoj konferenciji Dash Forward, DoorDash je otkrio električnog robota za dostavu pod imenom Dot, kreiranog za brze isporuke u komšiluku. Dot je veličine oko jedne desetine automobila, može da se kreće brzinom do 32 km/h i sposoban je da vozi po putevima, biciklističkim stazama i trotoarima. Dovoljno je mali da prolazi kroz vrata i prilaze, a osmišljen je da pomogne lokalnim biznisima da odgovore na sve veću potražnju onih koji kupuju iz udobnosti svojih domova.

Funkcionalnost i prva testiranja

Robota je razvio DoorDash Labs, kao deo novog sistema Autonomous Delivery Platform — AI dispečera koji povezuje narudžbine sa optimalnim načinom dostave. Ideja je, kako navodi Stanley Tang iz DoorDash Labsa, da za manju kupovinu poput paste za zube ili paketa pelena nije potreban automobil. Program ranog pristupa biće pokrenut u Tempeu i Mesi u Arizoni, što je prvi korak u komercijalnom uvođenju Dota, a planirano je širenje na nova tržišta.

Odnos prema dostavljačima i budući planovi

DoorDash je naglasio da Dot neće zameniti ljude dostavljače. Naprotiv, oni će i dalje obavljati „veliku većinu“ isporuka, dok će Dot biti angažovan za kraće i manje vredne rute, ostavljajući dostavljačima prostor da preuzimaju bolje plaćene poslove. Kompanija navodi da na ovaj način želi da ponudi inovativna rešenja kako bi održala korak sa rastućom potražnjom i pružila podršku lokalnim biznisima.

DoorDash već eksperimentiše sa različitim oblicima autonomne dostave: ranije je sarađivao sa Coco Robotics na projektima robotske dostave u Los Anđelesu i Čikagu, dok u Virdžiniji i Teksasu nudi usluge dostave dronovima.

Izvor: Engadget