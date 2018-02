Dostupna opcija isključivanja zvuka na sajtovima u Chrome-u

Sigurno smo svi nailazili na sajtove koji automatski puštaju video zapise dok se učitavaju, ili još gore, neke veb stranice dodaju muziku u pozadini, a kontrolne opcije je izuzetno teško naći. S tim na umu, Google je ranije predstavio opciju isključivanja zvuka u Chrome-u.

U Chrome-u već postoji opcija za isključivanje zvuka za neki sajt, međutim, postoji ograničenje samo na tu određenu stranicu i u tom trenutku, što znači da ukoliko ponovo učitate stranicu, morate ponovo da isključujete zvuk, jer se podešavanja vrate u prvobitno stanje. Dobra vest je da to više nećete morati da radite jer je Google konačno predstavio opciju za trajno isključivanje zvuka na veb stranicama. Nova opcija korisnicima dopušta da trajno isključe zvuk na nekom sajtu, te da ga ponovo uključe tek kad to budu poželeli.

Ova opcija je zapravo objavljena još 2017. godine u test verziji, međutim čini se da je konačno ovde. U suštini ovo funkcioniše tako da korisnici koji žele da isključe zvuk na svim sajtovima za koje se zna da automatski puštaju video i audio zapise nakon učitavanja to mogu i da učine, a primenjivaće se na ceo domen, što znači da će svaka strana biti pokrivena ovom opcijom. Funkcija je već dostupna za korisnike, samo kliknite desnim tasterom miša na Chrome tab i izaberite opcija Mute Site.

idk when this happened but Chrome changed “mute tab” to “mute site,” so now a site stays muted every time you open it and it is a GAME CHANGER pic.twitter.com/oatWfjMw6V

— Tim Donnelly (@timdonnelly) February 8, 2018