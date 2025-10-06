Doug Bowser napušta čelnu poziciju u Nintendo of America krajem 2025.

Nintendo of America saopštio je da će Doug Bowser, predsednik i glavni operativni direktor kompanije, napustiti funkciju 31. decembra 2025. godine. Njegove odgovornosti biće podeljene između dva rukovodioca: Devon Pritchard, dosadašnje izvršne potpredsednice za prihod, marketing i korisničko iskustvo, koja će postati nova predsednica kompanije, i Satorua Shibate, aktuelnog korporativnog direktora i izvršnog direktora u Japanu, koji će preuzeti ulogu CEO-a.

Bowserovo nasleđe

Doug Bowser se pridružio Nintendu 2015. godine kao potpredsednik prodaje i marketinga, a na mestu predsednika nasledio je legendarnog Reggieja Fils-Aiméa 2019. godine. Za razliku od Reggieja, Bowser je bio manje istaknuta javna figura, ali je tokom svog mandata predvodio Nintendo of America kroz značajan period transformacije:

otvaranje Nintendo tematskog parka ,

, veliki uspeh u Holivudu sa filmom The Super Mario Bros. Movie ,

, lansiranje konzole Switch 2 ranije ove godine,

ranije ove godine, kao i suočavanje sa kontroverzama, uključujući izveštaje o problemima rodne diskriminacije unutar kompanije.

U oproštajnoj izjavi Bowser je naglasio da mu je vođenje kompanije bilo „čast života“ i da je ponosan na rezultate i iskustva koja je Nintendo pružio potrošačima.

Nova struktura i očekivanja

Devon Pritchard je opisana kao izuzetno sposobna liderka sa dokazanim rezultatima u rastu kompanije. Prema zvaničnom saopštenju, planira da nastavi da razvija načine na koje se potrošači povezuju sa Nintendo svetovima – od igara, preko zabave, do maloprodaje.

S druge strane, Satoru Shibata, dugogodišnji Nintendo direktor i iskusni javni predstavnik, mogao bi postati lice kompanije koje Nintendo of America nije imao još od Fils-Aiméa.

Bowser odlazi nakon šest godina vođenja kompanije u SAD-u, ostavljajući iza sebe uspešan i stabilan period za Nintendo. Promocija Pritchard i dolazak Shibate na čelo signaliziraju nastavak „business-as-usual“ strategije, uz mogućnost da Shibata povrati prepoznatljivu javnu prisutnost brenda.

Izvor: Engadget