Draganu Filipoviću priznanje “Planeta Biznis”

Predsednik Izvršnog odbora i generalni direktor Generali Osiguranja Srbija, Dragan Filipović, dobio je priznanje „Planeta Biznis“ za uspešno upravljanje kompanijom i doprinos razvoju industrije osiguranja u Srbiji. Priznanje je dodelio ekonomski časopis Magazin Biznis za najboljeg menadžera u Srbiji u 2019. godini.

Od januara 2016. godine, Filipović je predsednik Izvršnog odbora i generalni direktor Generali Osiguranja Srbija, kompanije koja zapošljava preko 1.500 ljudi u Srbiji, i predsednik Upravnog odbora Generali Osiguranja Crna Gora. Filipović je i član Generali Leadership Group, koju čini 200 najistaknutijih menadžera Generali grupe. U prvih devet meseci 2019. Generali je ostvario premiju od 17 milijardi dinara što predstavlja rast od 4,1% u odnosu na isti period prošle godine. Sa tržišnim učešćem od 21,4% i ukupnom premijom od preko 21,4 milijardi dinara, Generali je druga najveća kompanija na srpskom tržištu osiguranja.

Zahvaljujući se na uručenoj nagradi Dragan Filipović je rekao: “Velika mi je čast i zadovoljstvo da primim ovo priznanje, a posebno mi je drago što sam dobitnik nagrade u godini kada časopisi Ekonometar i Magazin Biznis proslavljaju petnaest godina postojanja. Generali Osiguranje Srbija je prošle godine ostvarilo rekordne rezultate ne samo u pogledu premije i profita već i po zadovoljstvu naših zaposlenih i klijenata. Zbog toga želim da se zahvalim i menadžment timu i svim našim ljudima, kojima pripada deo ove nagrade, jer su naši uspesi rezultat timskog rada čiji sam veliki zagovornik”.

Filipović je menadžer koji je u proteklih 26 godina gradio karijeru, radeći najpre u najvećoj domaćoj privatnoj kompaniji, a potom u industriji osiguranja. Posle diplomiranja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 1994. godine zaposlio se u Delta Holdingu i bio odgovaran za razvoj nekoliko različitih profitnih centara: Delta Auta od juna 1996. do septembra 1999; Delhema od septembra 1999. do septembra 2002; Delta Maxi Grupe od septembra 2002. do marta 2010. Od 2002. do 2010. godine rukovodio je Delta Maxi Grupom, koja je tokom njegovog mandata postala broj jedan nacionalni trgovinski lanac, a širenjem poslovanja u Bugarskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, postaje i regionalni trgovinski lanac. Od marta 2010. do maja 2014. bio je potpredsednik Delta Holdinga za strateška partnersta, a od maja 2011. do januara 2016. godine potom zamenik generalnog direktora i član Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija.

Časopisi Ekonometar i Magazin Biznis nagradu Planeta Biznis tradicionalno dodeljuju od 2007. godine.

Podelite s prijateljima

Tweet