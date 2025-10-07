Dreame pop-up kutak u BEO Shopping Centru: Inovacije za pametan dom

Kompanija Dreame Technology, globalni lider u oblasti pametnih kućnih aparata, otvorila je interaktivni pop-up kutak u BEO Shopping Centru, koji će trajati od 7. do 16. oktobra. Posetioci će, tokom ovog perioda, biti u prilici da vide i isprobaju Dreame uređaje i otkriju kako pametna rešenja za dom mogu promeniti svakodnevni život.

Photo source: Dreame

Na pop-up kutku, posetioci će biti u prilici da vide nekoliko glavnih kategorija Dreame proizvoda:

1. Robotski usisivači



Ovi uređaji kombinuju naprednu navigaciju, pametne senzore i snažnu usisnu moć, omogućavajući automatsko čišćenje. Idealni su za dinamična domaćinstva, jer štede vreme i trud, a obezbeđuju odlične rezultate na različitim površinama – od tepiha do parketa.

2. Bežični štapni usisivači



Lagani, fleksibilni i višenamenski, ovi usisivači omogućavaju brzo i praktično čišćenje celog doma. Njihova prenosivost i snažna usisna moć čine ih savršenim za uklanjanje prašine, mrvica i prosutih tečnosti – bilo da se radi o teško dostupnim ili većim površinama, uz efikasnu potrošnju energije.

Photo source: Dreame

3. Fenovi za kosu



Dreame brzi fenovi za kosu su kompaktni i praktičnog dizajna i omogućavaju vam da kod kuće dobijete rezultate kao iz salona. Više nastavaka i mogućnost podešavanja toplote i brzine protoka vazduha čine ih pogodnim za različite stilove. Kombinuju brzinu, efikasnost i jednostavnost za svakodnevnu negu kose.

4. Prečišćivači vazduha

Dizajnirani za domove sa kućnim ljubimcima, ovi uređaji efikasno uklanjaju dlake, alergene i čestice iz vazduha, doprinoseći čistijem i zdravijem okruženju. Održavaju svežinu prostora i smanjuju iritacije disajnih puteva, savršeno doprinoseći redovnom čišćenju doma.

5. Dispenzeri za ostatke hrane

Pametna kuhinjska rešenja, uključujući uređaje za odlaganje neiskorišćene hrane, pojednostavljuju upravljanje otpadom u domaćinstvu. Smanjuju nered u kuhinji, eliminišu neprijatne mirise i podstiču ekološki odgovorno odlaganje, u skladu sa ciljevima održivosti kompanije Dreame.

Photo source: Dreame

Posetioci pop-up kutka biće u prilici da upoznaju uređaje u interaktivnom okruženju, gde će obučeni Dreame tim izvoditi demonstracije uživo, odgovarati na pitanja i predstaviti ključne prednosti svakog proizvoda, tako da će poseta korneru biti zanimljiva svima – od ljudi zainteresovanih za tehnološke inovacije do porodica koje traže praktična rešenja za svoj dom koja štede vreme i energiju.

Događaj će takođe uključivati niz specijalnih aktivacija i izazova, gde će posetioci -uključujući i one koji dođu sa svojim ljubimcima – moći da učestvuju u zabavnim takmičenjima i osvoje Dreame proizvode ili ekskluzivne poklone.

Od osnivanja 2017. godine, Dreame se nalazi u samom vrhu inovacija za pametne domove, sa jasnom misijom: učiniti inteligentan stil života dostupnim svima, uz odgovoran i održiv dizajn proizvoda. Kompanija značajno ulaže u istraživanje i razvoj ekoloških tehnologija, koristeći izdržljive materijale, energetski efikasne motore i održavanje uređaja svih proizvodnih linija koje je jednostavno i prilagođeno korisniku. Kroz dizajn koji traje i smanjenu potrošnju energije, Dreame omogućava potrošačima da donose pametnije i ekološki odgovornije odluke u vezi sa svojim domom.

Photo source: Dreame

Osim mogućnosti da proizvodi budu isprobani uživo, Dreame pop-up korner prikazaće posetiocima i širu ambiciju brenda – da proširi svoje prisustvo kroz više kategorija pametnih uređaja i stvori potpuno povezan ekosistem. Posetioci će moći da steknu uvid u to kako se ove inovacije uklapaju u celovit, moderan način života, sa AI tehnologijom i pametnim povezivanjem koje donosi veću udobnost, efikasnost i kontrolu.

“Ovaj pop-up korner predstavlja priliku da potrošači izbliza vide čitav spektar Dreame inovacija,” izjavila je Zhiqian Cheng, glavna GTM menadžerka za Balkan kompanije Dreame Technology. “Od naprednih rešenja za čišćenje do uređaja za ličnu negu – svaki proizvod je osmišljen da unapredi svakodnevni život, uz brigu o održivosti. Želimo da posetioci vide šta moderna, pametna tehnologija može da ponudi i da budu inspirisani da svoj dom učine čistijim, pametnijim i efikasnijim.”

Zhiqian Cheng, glavna GTM menadžerka za Balkan kompanije Dreame Technology, Photo source: Dreame

Dreame pop-up kutak u BEO Shopping Centru biće otvoren svakog dana u periodu od 7. do 16. oktobra. Posetioci su pozvani da istraže širok spektar uređaja, učestvuju u aktivacijama i razgovaraju sa Dreame stručnjacima, kako bi u potpunosti doživeli posvećenost brenda inovacijama, jednostavnosti korišćenja i održivom razvoju.

Za više informacija o Dreame proizvodima, lokalnoj dostupnosti i aktuelnim promocijama, posetite https://sr.dreametech.com/, Facebook ili Instagram.