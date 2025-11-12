DREAMFORCE 2025: dobro došli u eru agentnog poslovanja

Na ovogodišnjem BIZIT-u videli smo dva predavanja kompanije Kameleon Solutions, Salesforce partnera i regionalnog lidera u digitalnoj transformaciji.

Na prvom predavanju pod nazivom „Dreamforce 2025 novosti: agentno poslovanje i platforma Agentforce 360“, Una Kostandinović, marketing menadžer kompanije Kameleon Solutions, predstavila je najnovije vesti sa globalne Salesforce konferencije posvećene CRM-u i veštačkoj inteligenciji.

Zvezda predavanja bila je nova Salesforce vizija poslovanja i Agentic Enterprise pristup u kome veštačka inteligencija ne zamenjuje ljude, već ih osnažuje. Umesto pojedinačnih automatizacija, kompanije sada mogu da grade povezane agentne sisteme, inteligentne mreže koje uče, reaguju i samostalno donose odluke. Zamislite okruženje u kojem svaki tim u kompaniji ima inteligenciju koja radi 24 sata dnevno: prodajne prilike se više ne propuštaju, korisnička podrška nikada ne spava, a zaposleni imaju svoje AI partnere koji pomažu da odluke budu brže, preciznije i pametnije. Taj korak označava sledeću fazu poslovne evolucije, čiji je temelj Salesforce platforma Agentforce 360.

Agentforce 360: nova faza poslovne inteligencije

„Agentforce 360 povezuje ljude, AI agente i podatke u jedinstven, pouzdan ekosistem i pomaže svakom zaposlenom i svakoj kompaniji da postignu više nego što su ikada mislili da je moguće“, Marc Benioff, CEO Salesforce

Agentforce 360 nije nova platforma, već evolucija postojećeg Agentforce-a, rešenja koje je od svojih ranih verzija prošlo dug put od jednostavnih četbotova i prodajnih preporuka do današnjih autonomnih agenata koji razumeju kontekst, povezuju podatke i donose odluke u realnom vremenu. To je kulminacija višegodišnjeg Salesforce razvoja u oblasti veštačke inteligencije, zahvaljujući kojoj danas imamo moćniju i pametniju platformu, potpuno prilagođenu stvarnim potrebama korisnika.

Agentforce 360 danas omogućava kreiranje AI agenata koji razmišljaju, delaju i sarađuju rame uz rame s ljudima, tako da svako odeljenje u kompaniji može da ima svog specijalizovanog AI agenta koji razume procese, korisnike i ciljeve organizacije. To je možda i najvažnija poruka ovogodišnjeg Dreamforce-a, podsećanje da budućnost pripada onima koji tehnologiju koriste da osnaže ljude, a ne da ih zamene.

Digitalna transformacija u praksi: preko CRM-a do AI-ja

Na drugom predavanju pod nazivom „Od Excel-a do AI-a: CRM put koji većina kompanija još nije prešla“, Igor Jovanovski, izvršni direktor kompanije Kameleon Solutions, govorio je o stvarnom stanju digitalne transformacije u regionu i svetu. Glavni izazov koji vidimo je da mnoge kompanije žele da iskoriste prednosti veštačke inteligencije, ali se i dalje nalaze na samom početku svog CRM putovanja. Kroz iskustvo stečeno na više od 70 uspešno realizovanih projekata, Igor je objasnio zašto je put od Excel-a do AI-a duži nego što deluje i kako se taj put može skratiti uz dobro postavljen CRM temelj.

Kameleon Solutions je prvi licencirani Salesforce partner u Srbiji i lider u implementaciji Salesforce rešenja za Jadranski region, Podsaharsku Afriku, Maltu i Bliski istok. Proglašeni su Salesforce Partnerom godine za region Jugoistočne Evrope u fiskalnoj 2024. godini. Specijalizovani su za digitalnu transformaciju i imaju bogato iskustvo u radu s klijentima iz više od dvadeset industrija, u B2B i B2C segmentima.

Hvala što ste nam se pridružili na BIZIT-u i saznali kako izgleda poslovanje kada veštačka inteligencija postane deo DNK vaše organizacije.

kameleonsolutions.com