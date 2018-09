Dron snimio izgubljeno amazonsko pleme

Uništavanje amazonskih prašuma i dalje je u porastu, te je samo u junu 2018. godine uništeno 1.169 kvadratnih kilometara šume, što je najveća površina od kada su ovakvi podaci počeli da se prikupljaju tokom 2007. godine. Tako su kišne šume možda stigle do tačke sa koje nema povratka, što je ogroman gubitak za planetu, ali i za one koji žive u ovoj oblasti. Starosedeoci trpe ogromne posledice, a sa mnogima od njih čovečanstvo se do sada nije srelo, te je nedavno objavljen i snimak napravljen uz pomoć drona, koji pruža redak uvid u misteriju života naroda iz oblasti Amazona.

U oblasti amazonskih kišnih šuma živi tek mali broj poznatih zajednica, te je u prethodnom periodu ostvaren kontakt sa osam plemena, a postoje dokazi da u regionu postoji još 11 plemenskih grupa, čiji pripadnici do sada nisu imali kontakt sa spoljnim svetom. Iako neke aktivističke grupe žele da pomognu ovim plemenima, jasno je da su tekovine takozvanog modernog društva nešto što je ovima strano, i što im nije bilo neophodno da bi živeli tokom prethodnih stoleća.

Raniji susreti sa plemenima koja žive u ovoj oblasti ponekad su imali i fatalne ishode, pa je poznat slučaj iz države Rondônia, gde su farmeri devedesetih godina prošlog veka pobili sve pripadnike lokalnog plemena, sve osim jednog. Jedini preživeli postao je poznat kao „čovek u rupi,“ te se pretpostavlja da danas ima oko 60 godina, a to je sve što se zna, budući da od incidenta živi u izolaciji. Poslednji snimak koji svedoči da je još uvek živ objavljen je u julu, te ga prikazuje kako obara jedno drvo, što je dokaz da je dobrog zdravlja i da brine o svojim potrebama.

Pomenuti video je zanimljiv zbog toga što „čovek u rupi“ ne pokazuje nikakvo interesovanje za ostvarivanje kontakta. Članovi različitih organizacija pokušavali su da komuniciraju sa njim u periodu od 1996. do 2006. godine, te je jedan od njih i ranjen, a dok je pokušavao da se približi čoveku koji očigledno ne želi kontakt sa civilizacijom koja je odgovorna za nestanak celog njegovog plemena. Organizacijama to nije bilo dovoljno, te mu i dalje ostavljaju alate i semenje biljaka koje bi mogao da koristi u ishrani, budući da je čoveku čija je civilizacija preživela na stotine godina u prašumama ove regije verovatno neophodna pomoć u tom smeru. Ostali radoznalci se utrkuju u borbi za najbolju fotografiju kuće u kojoj boravi „čovek iz rupe,“ te su neke već osvanule na internetu.

Jedan od najvećih strahova modernog društva svakako je i usamljenost, pa je jasno zašto mnogima usamljenički život u prašumi izgleda kao patnja, ali je nešto manje jasno zašto iz tog straha zaboravljaju na poštovanje koje zaslužuju i oni koji žive drugačije od njih. Jedino što dobronameran čovek može da uradi jeste da učini sve da se spreči dalje uništavanje amazonskih šuma, te da starosedeoce ostavi na miru, budući da su najbolje namere vrlo često siguran put do potpune propasti.

Izvor: Big Think

