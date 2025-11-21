Dronovi menjaju način na koji proučavamo kitove

Godine 2010. bušotina Deepwater Horizon eksplodirala je u Meksičkom zalivu i izazvala jednu od najvećih naftnih havarija u istoriji. Nakon katastrofe, naučnik Iain Kerr, koji proučava kitove, otputovao je u to područje kako bi ispitao kako je izlivanje nafte uticalo na ulješure. U tu svrhu je koristio specijalne strelice koje je ispaljivao ka životinjama da bi prikupio sitne uzorke tkiva, veličine gumice na vrhu olovke.

Međutim, posao je išao loše. Svaki put kada bi se brodom približio kitu koji izranja po vazduh, životinja bi nestala ispod talasa pre nego što bi uspeo da dođe dovoljno blizu. „Osećao sam se kao da igram žmurke“, kaže on.

Kad je pao mrak, jedan kit je zaronio tik ispred Kerra i potpuno ga poprskao svojom sluzi dok je izdisao. Taj neprijatni trenutak dao mu je novu ideju: šta ako bi istu tu sluz mogao da prikuplja iz vazduha? Istraživači u bali (engleski „snot“) mogu da pronađu DNK životinje, odrede pol, trudnoću, pa čak i sastav mikrobioma.

Kroz brojne eksperimente, ideja je prerasla u SnotBot – dron sa šest šoljica koji skuplja sluz tako što preleće kita dok izranja i izdiše kroz rupicu na vrhu glave. Danas se ovi dronovi koriste širom sveta, ne samo za ulješure, već i za plave kitove i delfine. „Rekao bih da su mi dronovi promenili život“, kaže Kerr.

Dronovi se koriste u gotovo svakom segmentu istraživanja morskih sisara, jer nude potpuno novu perspektivu koja sa čamca nije moguća. Omogućavaju merenje veličine i kondicije kitova, prepoznavanje jedinki i beleženje do tada neviđenih ponašanja. Neki naučnici dronovima postavljaju i tagove koji prate kretanje i ponašanje – jednostavnim spuštanjem vakuum čašice na leđa životinje, bez rizičnog približavanja čamcem.

A snimci iz vazduha otkrivaju i složena socijalna ponašanja. Tako su naučnici 2025. godine otkrili da orke koriste komade kelpa (morske alge) da međusobno timare jedni druge, što bi bez dronova bilo gotovo nemoguće primetiti.

Ipak, prostor za napredak ostaje. Mnogi dronovi, naročito manji modeli, imaju ograničeno trajanje baterije. „Ako ste baš srećni, možete leteti 45 minuta do sat vremena“, kaže David Johnston. Regulacije letenja u mnogim državama takođe ograničavaju domet – u Sjedinjenim Državama, na primer, operatori moraju držati dron u vidokrugu, osim ako nemaju posebnu dozvolu.

Kerr i drugi naučnici ispituju nove načine primene dronova, uključujući i oslobađanje kitova zapetljanih u ribarske mreže. Njegov tim razvija 3D-štampanu metalnu kuku koju dron može da spusti na mrežu. Kako se kit kreće, uređaj zaseca zapetljanu užad i oslobađa životinju.

Brz napredak dronova otežava predviđanje budućnosti ove oblasti. „Teško je zamisliti šta bi mogla biti sledeća prekretnica“, kaže Joshua Stewart.