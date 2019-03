Dropbox ograničava besplatne naloge na tri povezana uređaja

Ukoliko ste navikli da povezujete Dropbox-a sa svakim uređajem koji posedujete, možda ćete želeti da potražite kreditnu karticu. Liliputing je primetio da je od marta Dropbox tiho počeo da ograničava svoj besplatni osnovni paket na najviše tri povezana uređaja.

Ako je to suviše ograničeno, moraćete da platite deset dolara za Plus ili dvadeset dolara za Professional pretplatu. Možete da zadržite sve veze koje ste već uspostavili, ali više nećete moći da ih dodate, s obzirom da je maksimum tri uređaja. Nije teško razumeti zašto bi Dropbox to učinio, jer je to još jedan način da se korisnik podstakne na plaćanje usluga.

Kompanije su to već uradile, kao što je Evernote u 2016. godini koji je uveo limit na dva uređaja za besplatne korisnike. Ipak, još uvek je problem za korisnike Dropbox-a koji su navikli da sinhronizuju svoje cloud skladištenje i sada moraju ili dodatno da plate ili da pronađu alternativu.

Izvor: Engadget

