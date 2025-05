Drugačiji kućni ljubimci: Još jedan robot-pas

Izgleda da su ljudima dojadile obične životinje, pa prave robote koji hodaju na četiri noge. Spot robot je već svima poznat, a sada je tu još jedna psolika mašina: Unitree Go2 Pro robot-pas.

Novi mašinski pas je ojačan veštačkom inteligencijom, zahvaljujući čemu bolje opaža i izbegava prepreke, održava ravnotežu na kompleksnim terenima, ulazi u interakcije sa drugim stvorovima, čak i sa pravim psima. Ili bi bar tako trebalo da bude.

U stvarnom svetu se istina ponekad razlikuje od očekivanja. Robot je podvrgnut brojnim testovima, a test sa preprekama nije skroz položio. Dobro je to što je simpatičan dok pravi greške. Na kraju je ipak stigao do cilja, što je impresivno skoro koliko i to kako robot izgleda dok hoda ulicom – kao da je izašao iz nekog filma.

Pogledajte video:

Unitree Go2 Pro Robot Dog koristi AI da planira pokrete, pa već može da savlada stepenice. Može da se kontroliše preko pametnog telefona, daljinskog upravljača i mini daljinskog upravljača koji služi i kao sprava koju robot prati.

Obični, ili pravi, psi reaguju na ovog robota, a kod nekih izaziva i nervozu. Jedno je sigurno – roboti koji liče na pse su tu, a postojanje im nije ograničeno životnim vekom. To nije nužno dobra stvar – tokom života nas, između ostalog, oblikuju i gubici.

Podelite s prijateljima

Tweet