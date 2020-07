Drugi besplatan webinar u serijalu “Fridays with Dell Technologies”

Kompanija Dell ponovo organizuje online predavanja na temu korišćenja novih rešenja i sistema za unapređenje svakodnevnog poslovanja. Drugi besplatan webinar u seriji Fridays with Dell Technologies pod nazivom Dell Tell technologies ready solutions for MS Azure Stack održaće se 24. jula u 10h.

Tokom ovog webinara napraviće se osvrt na Dell EMC rešenja za Microsoft Azure Stack porodicu, tačnije Dell EMC Azure Stack HCI Hiperconverged rešenja i Azure Stack Hub integrisani sistem.

Azure Stack portfolio uključuje usluge i mogućnosti koje daju podršku data centrima, udaljenim kancelarijama, cloud sistemima i edge lokacijama. Kroz svoje usluge Azure Stack pruža doslednu izgradnju i pokretanje hibridnih i udaljenih računarskih aplikacija u okruženjima, uz izbor i fleksibilnost u rešavanju različitih radnih opterećenja.

Možete se registrovati na sledećem linku: https://us02web.zoom.us/webinar/register/3815947298971/WN_ip7Vfte1SQyXjplpnUOpZw

