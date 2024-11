Drugi dan BIZIT-a: Pratite panel uživo putem stream-a!

Drugi dan je BIZIT skupa rezervisan za Cloud tehnologije, infrastrukturu i bezbednost. Posebna pažnja u panelu je posvećena rešenjima za pametne gradove i smart tehnologijama u najširem smislu. Pozivamo vas da pratite panel posvećene rešenjima za pametne gradove i finale ovogodišnje BIZIT konferencije putem YouTube stream-a:

Drugi dan skupa je bio rezervisan za Cloud tehnologije, infrastrukturu i bezbednost. Đorđe Jovanović, osnivač veb servisa naKlik.rs i direktor agencije linum.co.rs je govorio o Google alatima. Reč je o temi koja je vrlo aktuelna i predstavlja uvek aktuelan i važan trend u marketing industriji. Igor Jovanovski, suosnivač i direktor kompanije Kameleon Solutions je govorio o Customer 360. Reč je o rešenju koje unapređuje korisnički profil u CRM-u putem Survey menadžmenta. Strahinja Stojanović, presales konsultant iz kompanije Hewlett Packard Enterprise, je govorio o kontinualnoj zaštiti podataka. Njegovo predavanje se fokusiralo na HPE i Zerto, odnosno aspekte sajberbezbednosti i povrata podataka. Prvi blok drugog dana je okončao Petar Živanov iz kompanije Onlyoffice. Tema njegovog predavanja je bila sigurna online kancelarija za vaše poslovanje – kako i pomoću kojih rešenja obezbediti siguran, kontinualan i uspešan rad u sferi online poslovanja.

Aleksandar Bukva iz kompanije Schneider Electric je održao veoma interesantno predavanje sa praktičnim primerima. Naime, govorio je o tome kako dizajnirati AI data centar – za 15 minuta. Rittal su predstavljala dva predavača: regionalni rukovodilac poslovne IT jedinice, Goran Premec, kao i vođa prodaje IT rešenja Slobodan Aleksić. Oni su govorili o modularnim i kontejnerskim data centrima i drugim rešenjima za IT infrastrukturu u ponudi ove kompanije. Vertiv je zastupao Marijo Vidaković, distribution and reseller menadžer za CEE regiju. On je govorio o Vertiv rešenjima za kritičnu IT infrastrukturu. Konkretno, govorilo se o data centrima, serverskim sobama i pratećoj IT opremi. Gost iz inostranstva je bio Garvin Šojerman iz kompanije Delta Electronics. On je govorio o rešenjima za napajanje data centra sa rektiverter uređajima. Ova rešenja su na domaćem tržištu dostupna u partnerstvu s kompanijom Konvereks. Srđan Jovanović, leading cooling service inženjer iz kompanije EnelPS je govorio o energetski efikasnom hlađenju u data centrima. Reč je o veoma važnoj i aktuelnoj temi u svetlu rastuće potrebe za kompleksnošću i kapacitetima data centara, kojima je potrebno obezbediti adekvatno hlađenje koje omogućava neprestani rad.

Kompaniju Check point je na BIZIT-u predstavljao Ivan Mladenović, channel menadžer za Srbiju. On je održao predavanje o budućnosti mrežne bezbednosti. Fokusirao se na tehnologije zaštite naredne generacije i integraciju sa postojećim bezbednosnim sistemima. Zoran Đorović iz kompanije Data Cloud Technology je govorio o specifičnom zadatku i uslovima poslovanja ove kompanije koja je direktno vezana za Državni data centar u Kragujevcu u čijem prostoru i posluje. Oni se staraju da podaci pohranjeni u data centru budu potpuno bezbedni i uvek pristupačni, i bilo je veoma interesantno slušati o njihovim iskustvima. Najzad, Milan Avramović, presales konsultant iz kompanije Hewlett Packard Enterprise je govorio o potrebama obezbeđivanja bezbedne hardverske infrastrukture. Takođe se fokusirao na HPE ProLiant servere 11. generacije i njihove mogućnosti. Na taj način je okončan segment posvećen infrastrukturi i sajberbezbednosti.

Na taj način, učesnici su dobili priliku da sagledaju celokupni Biznis MozAIk za narednu godinu.

