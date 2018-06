Društvene mreže i javno izražavanje mišljenja

Sve javne ličnosti podložne su svakodnevnoj kritici i komentarima sa svih strana, što je donekle i razumljivo jer svaka slava nosi svoje breme. U nekim medijima i na društvenim mrežama stvari su se ipak otele kontroli…

Rastom Interneta te popularizacijom blogova i javnog izražavanja mišljenja na društvenim mrežama imamo neku sasvim novu pojavu, koju volim da zovem – „ja znam najbolje“. Mogućnost da svako izrekne svoje stav koji onda može da vidi veliki broj ljudi mnogi su shvatili kao poziv da kažu šta misle o svemu na planeti, od razmnožavanja crva do ozonskog omotača. I svi misle da su najpametniji i da znaju najbolje.

Bez pardona

Naše drage društvene mreže postale su prostor na kojima mnogi dozvoljavaju sebi da budu „šefovi tuđih života“, odnosno da kritikuju druge javne i manje javne ličnosti za njihove postupke i izjave. Dobar primer je hajka na Natašu Bekvalac koja se ne znam po koji put nesrećno udala. Naravno, bilo je tu ipak i dežurnih branilaca ženskih prava. U svemu tome mene muče dve stvari:

Kako te osobe nije malo makar sramota da komentarišu osobe o kojima ništa ne znaju (mene je nekad bilo, kad sam pomislila da taj neko zaista to i čita)?

Da li bi tako neke stvari rekle u lice toj osobi, umesto da se obraćaju anonimnoj Internet masi?

Get a life!

Sigurna sam da stavku „pod dva“ niko ne bi uradio, barem ne na tako grub način. Skrivajući se iza lica Internet mase, osećamo da smo mnogo pametni i zaštićeni. Zakon mase nikad nije bio jači.

Kako isplivati čitav

Ako ste s druge strane, tj. ona osoba kojoj su silni hejtovi upućeni, teško je ostati normalan i imun na sve to. Koliko god znali da ljudi koji nemaju nikakve veze s našim životom nemaju ni valjano mišljenje vredno pažnje, ipak je teško. Nije nimalo lako boriti se s kritikama osoba koje nikad nisi video ili s kojima nisi razgovarao. Koliko god sebi pričali da vas to ne dotiče, to nije tačno jer ste socijalno biće. Jednosmeran hejt odlika je slabića, onoga ko ne sme da se odvaži da kaže bilo šta u lice. Inače da nije tako, svoje komentare zadržao bi za sebe.

Razmislite o svemu tome sledeći put kada poželite da bacite javni hejt na bilo koga. Stavite se u njegovu ulogu i barem jednom zavežite svoju tastaturu. Umesto toga prošetajte malo u tišini i svet će biti mnogo lepše mesto!

@JovanaVu

(Objavljeno u PC#254)

