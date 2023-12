Društvene mreže obično nisu pravo mesto ili vreme za borbu kompanija – to je samo lak dobitak

Savršen primer je sukob između Dbrand-a i CASETiFY-a u vezi sa ukradenim slikama i umetničkim delima.

To nije naša borba, pa zašto nam toliko stalo?

Ako ste bili dovoljno pametni da ne obratite pažnju, izgleda da je CASETiFY koristio slike na svojim popularnim futrolama za telefone koje pripadaju Dbrand-u.

Svi znamo da se to dogodilo, jer kompanije vredne milione dolara na društvenim mrežama govore kako je drugi loš i da su oni žrtve. Ovo je internet, i moramo dobiti sažaljenje od ljudi za koje nas baš briga.

Čini se da je Dbrand-ov rad korišćen bez njihove dozvole, i imaju svako pravo da budu ljuti zbog toga. Pretpostavljamo da takođe razgovaraju sa advokatima o potencijalnoj finansijskoj šteti koju je ovo možda izazvalo i preduzeće odgovarajuće korake. Možemo mislim da je pravni sistem pokvaren, a autorski zakoni su namerno komplikovani kako bi advokati bili pravi pobednici, ali Dbrand treba da zaštiti svoj rad i svoj novac. U pravoj sudnici, ne na Twitteru ili X ili šta god već važi ovih dana.

Očigledno, slobodni ste da mrzite drugu kompaniju i pridružite se razgovoru izražavajući svoje nezadovoljstvo, i ako je to ono što želite da uradite, slobodno.

Dbrand-ove akcije su dovele do toga da je neka osoba ili osobe napala sajt CASETiFY-a. Upišite tu misao u svoj mozak i razmislite o tome. Neko je prekršio zakon, jer je brend koji vole kukao na društvenim mrežama. Prema Zakonu o računarskoj prevari i zloupotrebi, američkom zakonu, onaj ko je to uradio može se suočiti sa do 10 godina zatvora i novčanom kaznom od 500.000 dolara. Zbog najobičnije futrole za telefon.

Ne mislimo da je Dbrand odgovoran za ono što je druga osoba uradila – problem je što se ovo dešava kada kompanije pokušavaju da manipulišu ljudima da mrze drugu kompaniju.

Nije u redu što je neki drugi lik ukrao tvoje ideje ili slike, Dbrand, i nadamo se da ćete pobediti na sudu ako je to slučaj. Međutim, možda ste ubedili nekog da počini krivično delo, pa je vreme da prestanete.

Opseg ovog sukoba svakako je drugačiji od nečega poput Apple-a naspram Samsung-a, ali jedna stvar je ista – kompanija je iskoristila svoj doživljeni status žrtve da pobedi u sudu javnog mnjenja.

Evo šoka – kompanije koriste ovakve trikove kao način oglašavanja. Ljudi poput mnogih, koji nikada ne bi marili za kompaniju koja pravi futrole za telefone, sada o tome govore i iznose imena. To je besplatna reklama i može povećati prodaju prikazivanjem proizvoda koji niste ni znali da postoje.

Međutim, moglo bi doći do posledica. Ovo čini da možda neko nikada ne želi da kupi proizvod ni od kompanije koja je ukrala slike ni od kompanije koja pokušava da vas natera da birate stranu.

Najverovatnije, svaka zla volja koju možete osećati prema bilo kojoj strani uskoro će biti zaboravljena ili oproštena, posebno ako vidite proizvod koji vam se svidi. Dobar menadžer društvenih mreža zna kako igrati igru i pobediti.

U savršenom svetu, ovaj bi slučaj bio jedan gde bi zakoni o autorskim pravima i licenciranju privukli dovoljno pažnje da budu razjasnjeni i, ako je potrebno, modernizovani. Neće biti tako, i ako dođe do stvarnog suda, jedna strana će biti kažnjena i moraće da plati neke advokate. Niko od nas neće mariti za to, osim ako gubitnik ne ode na društvene mreže i ne kaže nam da treba da se brinemo.

Izvor: Androidcentral

Podelite s prijateljima

Tweet