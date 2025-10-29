Duhovi kruže na Threads-u: Objave koje same nestaju

Da li ste ikada poželeli da kažete nešto svetu i pratiocima – ali da svi to zaborave za dan? Sada to donekle možete na Threads-u, uz novu funkciju pod nazivom ghost posts – baš na vreme za Noć veštica!

Meta, kompanija iza platforme Threads (koja funkcioniše slično kao bivši Twitter), je u ponedeljak najavila ovu opciju koja omogućava da se objave automatski arhiviraju nakon 24 sata. Da biste kreirali ghost post, potrebno je samo da uključite ikonu u obliku duha prilikom objavljivanja.

Ghost postovi se razlikuju od uobičajenih objava po nekoliko stvari: odgovori na njih stižu u inbox, a samo vlasnik može da vidi ko ih je lajkovao ili komentarisao. U saopštenju kompanije Meta stoji da korisnici sada mogu da „dele nefiltrirane misli i sveže stavove bez pritiska da moraju biti trajni ili doterani“.

Naravno, internet nikad ne zaboravlja – zato nemojte da budete baš preterano kreativni i bez granice, jer se ghost postovi i dalje lako mogu screenshotovati.