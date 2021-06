Duhovi prošlosti: Tamagotchi ponovo napada

Tamagotchi groznica tresla je krajem devedesetih godina prošlog veka tadašnje naraštaje, te, kako tvrde mnogi, donekle definisala čitave generacije i njihov odnos prema tehnologiji. Virtuelni ljubimac, koji je vrhunac popularnosti doživeo pre 25 godina, poslednjih godina ponovo nastupa (iako zapravo nikada nije nestao), a najnovija varijanta stiže u obliku nosivog uređaja.

Igračka je funkcionisala tako što je korisnik reagovao na obaveštenja i hranio, šetao i brinuo o svojoj digitalnoj bebi, zauvek zarobljenoj u plastičnu školjku. Tako bi obaveštenja, koja u stvari ne znače ništa, korisnika proganjala od jutra do mraka, prenoseći poruke koje su zapravo sadržane u jednoj: „Pritisni dugme, pritisni to dugme ili će Tamagotchi umreti“. I upravo je to sve ono što je pogrešno i danas, u eri pametnih telefona – Tamagotchi je učinio da čitave generacije postanu robovi besmislenih pištanja, koja su tu da obaveste o trivijalnim akcijama koje je neophodno preduzeti kako to digitalno biće ne bi okončalo svoj ionako kratak život. I tako je Tamagotchi postao prvi ekran u nizu onih koji će pištati u budućnosti, iz potpuno drugačijih razloga, ali sa istom porukom: „Pritisni dugme, pritisni to dugme ili…“

Danas su svi uređaji Tamagotchi, sa boljim ekranima i sa više od tri dugmeta, ali sa istom namerom, čiji je cilj da kod korisnika izazove osećaj krivice ukoliko ne obavi neki zadatak. Tako se sada ne radi samo o digitalnom ljubimcu, već i o porodici, prijateljima, poslovnim obavezama, koji kao Tamagotchi nekad, stoje iza ekrana i čekaju da se pritisne to dugme.

Nova generacija dobila je ime Tamagotchi Smart, a u odnosu na prethodnike se razlikuje po tome što može da se nosi oko ručnog zgloba, kao pametni sat. Ima i neke nove funkcije, poput glasovnih komandi, ali i nove junake o kojima može da se brine.

Izvor: Mashable

