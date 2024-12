Dungeons & Dragons: Dark Alliance serveri se gase u februaru

Kompanija Wizards of the Coast (WotC) najavila je gašenje online servera za igru Dungeons & Dragons: Dark Alliance početkom sledeće godine. Prema ažuriranim informacijama na stranicama prodavnica, igra više neće biti dostupna za kupovinu, a serveri će trajno biti ugašeni 24. februara 2025. godine. „Osnovna igra i svi DLC-ovi i dalje će biti dostupni za igranje u offline režimu za jednog igrača svima koji je trenutno poseduju,“ navodi se u saopštenju kompanije.

Kratak osvrt na istoriju igre

Dark Alliance je lansiran 2021. godine sa režimom za jednog igrača i opcijom za kooperativno igranje do četiri igrača. Ovo je bila prva video igra iz izuzetno popularnog D&D univerzuma koju je objavio Wizards of the Coast. Igra je trebalo da nastavi tradiciju naslova iz serijala Baldur’s Gate: Dark Alliance iz 2000-ih, ali nije doživela isti uspeh.

Za poređenje, Baldur’s Gate: Dark Alliance ima ocenu 87 na Metacritic-u, dok Dark Alliance 2 ima 78. Nasuprot tome, Dungeons & Dragons: Dark Alliance, razvijen od strane Tuque Games-a, dobio je prosečnu ocenu od samo 53, što ga čini značajno slabijim od prethodnika.

Svetla tačka za ljubitelje D&D igara

Dok se Dark Alliance povlači iz online sveta, fanovi D&D univerzuma i dalje mogu uživati u izuzetno hvaljenoj igri Baldur’s Gate 3 od strane Larian Studios-a. Ovaj naslov ne samo da privlači veliku pažnju, već i redovno dobija nove zakrpe, pružajući bogato iskustvo inspirisano D&D pravilima i svetovima.

Izvor: Engadget

