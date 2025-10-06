Dva Amazonova drona Prime Air srušila su se u Arizoni

Federalna uprava za avijaciju istražuje incident.

Amazon je prošle godine započeo uslugu dostave dronovima

Dva Amazonova drona za dostavu navodno su se sudarila sa građevinskim kranom u gradu Tolson, u Arizoni, oko tri kilometra od Amazonovog distributivnog centra. Nije bilo povređenih, ali je policija izašla na teren. Prema izveštaju lokalne radio stanice KTAR, Federalna uprava za avijaciju (FAA) preuzela je istragu.

„Svesni smo incidenta u koji su bila uključena dva Prime Air drona u Tolsonu“, izjavio je Amazonov portparol Terens Klark. „Trenutno sarađujemo sa nadležnim organima u istrazi.“

Amazon je prošle godine započeo uslugu dostave dronovima u oblasti Feniksa. Dronovi lete samo danju i po povoljnim vremenskim uslovima. U maju je kompanija dobila dozvolu FAA da proširi ponudu proizvoda koji se mogu dostavljati dronom.

Izvor: Engadget