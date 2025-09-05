Dva misteriozna kupca činila 39% prihoda Nvidije u drugom kvartalu

Skoro 40% prihoda u drugom kvartalu Nvidije činila su dva misterizona kupca. Kako je to moguće sa svim zabranama i porezima?

Nvidia je prijavila rekordne prihode koji čine 46,7 milijardi dolara tokom kvartala koji se završio 27. jula. Drugi kvartal je zabeležio povećanje od 56% u odnosu na isti kvartal prošle godine zahvaljujući bumu centra podataka zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Ipak, detaljniji pregled izveštaja pokazuje da su samo dva kupca napravila 40% ovog prihoda.

Nvidia je ukazala da je jedan kupac napravio 23% ukupnog prihoda u drugom kvartalu a drugi 16%. Javnost ne zna imena ta dva kupca. U igri su još četiri kupaca sa 14%, dva sa po 11% i jedan sa 10%. Kao što vidimo prihode je Nvidia ostvarila kroz šest kupaca. To postavlja pitanje da li je bum veštačke inteligencije zaista realan ili veštački kreiran i vrlo kontrolisan.

Izveštaj Nvidia kompanije ukazuje da je malo verovatno da su veliki kupci bili Microsoft, Amazon ili Google što bi mi prvo nagađali. Čini se da tu postoje neki drugi igrači za koje mi ne slutimo da su u igri.

Analitičari ukazuju da je ovakav prihod neizvestan jer oslanjanje na samo par velikih igrača ne može se posmatrati kao dugoročno ponašanje. To je svakako problem Nividije a ono što bi bila opšta tema je da se sagleda ko su ti misteriozni kupci i čemu vodi ovakvo usmeravanje ka veštačkoj inteligenciji.

