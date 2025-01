Dva privatna lendera putuju ka Mesecu

SpaceX Falcon 9 raketa je sredinom januara poletela sa lansirne rampe u Floridi i ka Mesecu ponela dva privatna lendera. Lunarna vozila će ka lokaciji nakon oslobađanja putovati odvojenim trasama, a očekuje se da do cilja stignu u narednih nekoliko meseci.

Dva robotska lendera (jedan proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama – u kompaniji Firefly, drugi u Japanu – u kompaniji ispace) će za spuštanje na Mesec koristiti sopstvene motore. I jedan i drugi lender su veličine prosečnog terenskog vozila, a iz obe kompanije su stigla obaveštenja da su se uspešno odvojili od rakete i da idu ka planiranim lokacijama.

Ovo nije jedina misija koja je trenutno u toku – nakon što Astrorobotic akcija propala u januaru 2024, Intuitive Machines je mesec dana kasnije uspešno stigla do Zemljinog satelita. Time je ostvarila prvo spuštanje na Mesec posle Apollo misije iz 1972. godine.

Ovo lansiranje je istorijski trenutak iz još jednog razloga – dve odvojene misije su lansirane uz pomoć iste rakete, što znači ozbiljnu uštedu novca. Iz kompanije SpaceX kažu da im je upravo to cilj – da snize troškove misija za sve i tako omoguće da u svemirskoj trci učestvuju i oni koji možda u drugačijim okolnostima ne bi imali dovoljno sredstava.

Lenderi su dobili imena Blue Ghost (Firefly) i Resilience (ispace) – prvi će provesti oko 25 dana u Zemljinoj orbiti, da bi se na Mesec spustio 2. marta, a drugi će do odredišta stići za četiri do pet meseci. Ako sve protekne po planu ovo bi mogao da bude dobar signal za investitore koji bi ubuduće mogli da finansiraju misije koje na put kreću jednom raketom. Eksperti kažu da bi to trebalo da doprinese zrelosti ovog tržišta, koje je u ovom trenutku prilično nezrelo.

