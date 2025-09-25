Dve decenije inovacija: Microsoft razvojni centar u Srbiji doprinosi globalnom razvoju tehnologije

Microsoft Development Center Serbia (MDCS) obeležava dve decenije inovacija, globalnog uticaja i razvoja tehnološkog talenta. Centar je osnovan 2005. godine kao peti Microsoftov razvojni centar ove vrste u svetu, sa malim timom od osam inženjera; danas broji više od 800 zaposlenih i doprinosi ključnim Microsoft proizvodima i tehnologijama.

Otvaranje događaja – Dražen Šumić, Foto – Filip Tasić

„Naši stručnjaci rade na globalnim Microsoft proizvodima poput Microsoft Word, Microsoft 365 Copilot, Azure i Fabric, koje koriste milioni ljudi širom sveta. Ove servise koriste neka od najvećih preduzeća na svetu, za njihove najzahtevnije aplikacije, što dodatno potvrđuje kvalitet naših inženjera. Posebno me raduje što vidim posledičan pozitivan uticaj na celu IT zajednicu i širi ekosistem u Srbiji“, ističe Dražen Šumić, direktor Microsoft razvojnog centra u Srbiji.

Cloud i AI: globalni uticaj iz Beograda

MDCS je ključni stub Microsoft Clouda – 60% zaposlenih radi na Azure tehnologijama, uključujući Azure Core, Azure SQL Managed Instance, i Fabric Data Warehouse. Timovi iz Beograda doprinose i AI integracijama u Microsoft Word, Microsoft 365 Copilot i Fabric, kao i hardverskim projektima poput Azure Boost. „Iz Beograda smo pre 15 godina lansirali prvi Microsoftov model mašinskog učenja integrisan u globalni proizvod. Samo u poslednje tri godine proizveli smo više od 20 inovacija koje su postale deo Microsoft 365 i Windows platformi. To pokazuje kako kultura radoznalosti i brzog eksperimentisanja u MDCS donosi dugoročni uspeh“, objašnjava Andreja Ilić, Partner General Manager, Office Product Group.

Panel – Andreja Ilić, Milan Simić i Jelena Mojašević Katanić, Foto – Filip Tasić

Magnet za talente i raznolik tim

MDCS danas okuplja stručnjake u tri strateške grupe — Cloud & AI, Experiences & Devices i Microsoft AI. Centar je multikulturalan: 13% zaposlenih dolazi iz inostranstva, a 19% su žene. „U poslednje dve godine primili smo preko 30.000 prijava za otvorene pozicije. Naši inženjeri razvijaju ekspertske veštine u modernim tehnologijama, te kroz kreativne i inovativne ideje redovno uče i napreduju – to je razlog zašto ostaju ovde“, kaže Jelena Mojašević Katanić, Principal PM Manager, Applied Sciences Group.

Zajednica i obrazovanje

Centar kontinuirano ulaže u lokalnu zajednicu i obrazovanje kroz inicijative kao što su Bubble Cup, Women Know IT i Petlja. Bubble Cup je 2024. obeležio 17. izdanje, dok su programi za devojke i žene u IT-ju do sada dopreli do preko 1.000 učesnica. „Samo na Petljinoj platformi svake nedelje uči preko 50.000 učenika, a dostupno je 24 besplatna kursa koja prate zvaničan nastavni plan. Uz podršku Microsofta testirali smo micro:bit uređaje za neurodivergentnu decu u 50 škola i sada radimo na širenju projekta na nacionalni nivo“, navodi Milan Simić, direktor Fondacije Petlja.

Panel Perspektive liderstva, Foto – Filip Tasić

Microsoft Garage u Beogradu: od ideje do prototipa

Microsoft Garage Srbija, otvoren u Beogradu 2025. godine, predstavlja inovacioni centar za razvoj prototipova, eksperimentalnih projekata i hakatona. Kao druga Garage lokacija u Evropi, povezuje Microsoft razvojni centar sa startapima, univerzitetima i tehnološkom zajednicom.

Pogled unapred: odgovorni AI i „frontier“ kompanije

MDCS se pozicionira kao regionalni AI inovacioni centar sa fokusom na generativnu i odgovornu veštačku inteligenciju. Prema Microsoft Work Trend Index 2025, rani usvajivači AI beleže do 3,7× veći povraćaj i 40% rasta produktivnosti, a MDCS ima misiju da osnaži „frontier firme“ tehnologijom i veštinama.

Diskusija tokom događaja – Milena Okošanović i Milena Milojević, Foto – Filip Tasić

„Dvadeset godina MDCS pokazuje da lokalni talent može oblikovati globalne tehnologije, doprinositi ekonomiji i zajednici, i postaviti Srbiju kao lidera u cloud i AI inovacijama. Budućnost je uzbudljiva jer nove generacije inženjera nastavljaju priču od garaže do globalnih proizvoda“, zaključuje Dražen Šumić.