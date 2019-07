Dve trećine online gejmera u SAD doživljava „ozbiljno“ maltretiranje

Nije tajna da online gejming može da bude uporište nezdravog i nasilnog ponašanja. Međutim, novo istraživanje ADL-a (Anti-Defamation League) kaže da je čak dve trećine američkih online igrača doživelo „ozbiljno“ maltretiranje. Više od polovine ispitanika izjavilo je da su bili ciljani na osnovu njihove rase, religije, sposobnosti, roda, seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti. Skoro 30% tvrdi da su bili doksovani (doxxed) u online igri, a skoro četvrtina ispitanika kaže da je bila izložena ideologiji superiornosti bele rase.

Prethodne studije ukazuju na to da se maltretiranje na internetu pogoršava, a slično istraživanje ADL-a sprovedeno ranije ove godine pokazalo je da je 37% Amerikanaca iskusilo „ozbiljno“ maltretiranje na internetu. Čini se da je to još veći problem u online gejmingu, s obzirom na to da je trenutno istraživanje ADL-a pokazalo da je 65% igrača iskusilo „ozbiljno“ maltretiranje.

Iako rezultati istraživanja nisu definitivni (ADL je ispitao oko 1.000 ljudi) gejming zajednica je svesna da online igranje može dovesti do nezdravog ponašanja. Šef Xbox-a, Phil Spencer, nedavno je izneo neke mere za borbu protiv zloupotrebe, a Overwatch tvrdi da je dodavanjem endorsement opcije smanjeno nezdravo ponašanje za 40%.

