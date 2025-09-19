Dvojica tinejdžera uhapšena zbog ransomeware napada

Savezni tužioci u Velikoj Britaniji su optužili tinejdžera za kompjuterske prevare i druge zločine u vezi s upadima u mreže 47 američkih kompanija. Na taj način je tokom tri godine oteo više od 115 miliona dolara, a kroz isplate otkupnina.

U krivičnoj prijavi se navodi da je Thalha Jubair (19) iz Londona bio deo grupe Scattered Spider – engleskog govornog hakerskog kolektiva koji je upadao u mreže brojnih kompanija širom sveta. Nakon što bi pribavili podatke, od žrtava bi zahtevali visoke otkupnine, a ako bi odbila da plati pretili su da će poverljive informacije objaviti ili prodati.

Objavljivanje dokumenta podnetog Okružnom sudu SAD u Nju Džersiju se poklopilo sa podizanjem optužnice protiv Jubaira i još jednog navodnog člana Scattered Spidera — Ovena Flowersa (18) iz Valsala, West Midlands — i otkrilo detalje koji su u vezi sa prošlogodišnjim sajber napadom na Transport for London (TfL), ali i na neke američke kompanije. Ova agencija, koja upravlja javnim prevozom u Londonu, mesecima se oporavljala od posledica napada.

Mladići su uhapšeni u svojim domovima u četvrtak, i istog dana izvedena pred sudiju, gde im je određeno da se 16. oktobra pojave pred Krunskim sudom, saopštila je Nacionalna kriminalistička agencija Velike Britanije (NCA). Flowers je već bio uhapšen u vezi sa napadom na TfL u septembru 2024, ali je kasnije pušten. Prema NCA, osim tog napada, Flowers i drugi saučesnici odgovorni su i za napad na SSM Health Care i pokušaj upada u Sutter Health, obe američke institucije. Jubair je dodatno optužen jer je odbio da preda PIN kodove i lozinke uređaja zaplenjenih kod njega.

Posledice su ozbiljne. Napad na TfL je izazvao prekid rada internih i onlajn servisa agencije, ali ne i same transportne usluge. Hakeri su pritom ukrali i lične podatke nepoznatog broja korisnika. U međuvremenu, Ministarstvo pravde SAD je saopštilo da je Jubair bio deo zavere koja je sprovela 120 sajber napada na 47 američkih kompanija, čija imena nisu objavljena. Prema krivičnoj prijavi, samo pet žrtava je platilo Scattered Spideru ukupno 89,5 miliona dolara u bitkoinu.

Nakon što su istražitelji pristupili serverima pod Jubairovom kontrolom, pronašli su bitkoine za koje je blockchain analiza pokazala da potiču od isplata žrtava. Jubair se u SAD suočava sa optužbama za zaveru radi kompjuterske prevare, kompjutersku prevaru, zaveru radi prevare putem interneta, internet prevaru i zaveru radi pranja novca. Ako bude osuđen, preti mu maksimalna kazna od 95 godina zatvora. Za sada nema informacija o planiranoj ekstradiciji ili zakazanim sudskim ročištima.