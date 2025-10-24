Dvojica tinejdžera uhapšena zbog sajber-napada na lanac vrtića u Londonu

Dvojica sedamnaestogodišnjaka uhapšena su zbog sumnje da su umešani u sajber-napad na lanac vrtića Kido u Londonu, saopštila je londonska Metropolitan Police.

Ukradeni podaci oko 8.000 dece, uključujući fotografije i adrese

Mladići su privedeni na svojim adresama u mestu Bishop’s Stortford u Hertfordširu, pod sumnjom za zloupotrebu računara i ucenu. Policija je saopštila da su napadi prijavljeni 25. septembra preko službe Action Fraud, a da je reč o ransomware napadu u kojem su hakeri ukrali osetljive podatke.

Prema navodima, ukradene su fotografije, imena i adrese oko 8.000 dece, kao i kontakt podaci njihovih roditelja i staratelja.

Ucena vredna 600.000 funti

Slučaj je prvi put prijavljen BBC-ju 22. septembra, kada je hakerska grupa pod nazivom Radiant pokušala da privuče pažnju medija tvrdeći da je ukrala podatke iz Kido sistema. Hakeri su potom pokušali da iznude otkup od 600.000 funti u Bitkoinu kako bi podatke obrisali.

BBC o incidentu nije odmah izvestio, sve dok 25. septembra hakeri nisu počeli da objavljuju fotografije i profile dece na svom sajtu na dark webu — potez koji su sajber stručnjaci ocenili kao „novi moralni pad u svetu sajber-kriminala“.

Hakeri su čak direktno kontaktirali roditelje, pokušavajući da ih zastraše i izvrše dodatni pritisak na Kido da plati otkup. Ukupno su objavili 20 profila dece.

U jednom trenutku, pokušavajući da umanje štetu po sopstveni ugled u hakerskoj zajednici, Radiant je zamaglio objavljene slike, a 2. oktobra je objavio da je obrisao sve ukradene podatke i uklonio ih sa svog darknet sajta. „Ništa više nije ostalo i roditelji mogu biti mirni“, naveli su u poruci.

Policijska istraga i reakcije

Portparol Metropolitan Police, Vil Lajn, izjavio je da su hapšenja „značajan korak napred u istrazi“.

„Razumemo da ovakvi izveštaji izazivaju veliku zabrinutost, naročito kod roditelja i staratelja koji se plaše posledica ovog incidenta. Naš rad se nastavlja kako bismo obezbedili da odgovorni budu privedeni pravdi,“ rekao je Lajn.

Policija je u početku greškom navela da je uhapšeni muškarac star 22 godine, ali je naknadno potvrdila da su obojica osumnjičenih maloletnici od po 17 godina.

Reakcija Kido lanca

Iz kompanije Kido su pozdravili brzu reakciju policije i istakli da su od početka sarađivali sa istražnim organima.

„Ovo je važna prekretnica u procesu privođenja odgovornih pravdi,“ navodi se u saopštenju kompanije. „Nastavljamo da pružamo podršku policiji, ali i porodicama, zaposlenima i široj Kido zajednici.“

Incident koji je uzdrmao britansku javnost pokazuje koliko ozbiljne posledice mogu imati napadi na digitalne sisteme koji čuvaju osetljive podatke dece. Iako su hakeri tvrdili da su obrisali ukradene fajlove, poverenje roditelja i javnosti teško će se brzo povratiti.

Izvor: Bbc