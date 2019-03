E-commerce hosting: najčešće greške

Sajt je osnova funkcionisanja svih poslovnih operacija i glavna tačka kontakta korisnika sa brendom. Zato je izuzetno važno da odaberete pouzdan hosting i obezbedite najbolje moguće iskustvo onlajn kupovine. Međutim, često se dešava da usled neiskustva ili nedostatka pravih informacija, vlasnici e-commerce kompanija donesu odluke koje im ugrožavaju finansije ili, što je još i gore – reputaciju.

Aleksandar Milosavljević iz kompanije Mainstream, koja je izbila na dobar glas zahvaljujući inovativnim IT rešenjima, kaže: „Naša kompanija hostuje 7 od 10 najposećenijih online portala i veliki broj e-commerce platformi. Šta je doprinelo tome? Kvalitetan hosting, baziran na iskustvu i stručnosti koji nas odlikuju.“

Predstavljamo vam nekoliko najčešćih grešaka prilikom izbora hosting rešenja:

#1 Nedostatak razumevanja razlika između više opcija hosting rešenja

U Srbiji, hosting se još uvek posmatra kao sporedna stvar u poslovanju. Menadžeri često u hostingu vide samo nešto što je neophodno kako bi sajt funkcionisao i pre svega vode računa o tome da smanje troškove. Ovakvo pojednostavljeno shvatanje može naneti veliku štetu i kasnije neplanirane troškove.

Zbog toga je najbolje osloniti se na stručnjake sa kojima možete otvoreno da razgovarate, uradite sveukupnu analizu troškova i detaljnu analizu poslovnih potreba, kako bi se predupredile kasnije neprijatnosti. Rešenje mora da odražava balans između poslovnih, finansijskih i infrastrukturnih potreba i da doprinese bezbednosti, stabilnosti i dostupnosti.

„Kompanije koje zasnivaju svoje celokupno ili delimično poslovanje na e-commerce platformi izložene su ozbiljnim IT izazovima, poput visokog broja poseta, transakcija i konstantnim aplikativnim i poslovnim izazovima koje se obavljaju direktno putem sajta i hostinga. Ukoliko infrastruktura nije skrojena tako da pruži visoku bezbednost, stabilnost i kontinuiranu dostupnost postoji realna mogućnost da dođe do pada servisa i downtime-a, pa prema tome i do gubitaka novca“, pojašnjava Aleksandar.

#2 Insistiranje na tome da infrastruktura bude unutar kompanije, uprkos nepostojanju stručnog in-house tima

E-commerce kompanije ponekad odlučuju da celokupan hosting sistem drže pod svojim krovom – čak i ukoliko nemaju visokostručan tim koji bi se brinuo o sistemu. Upravo je eksternalizacija infrastrukture isplativije rešenje koje rasterećuje poslovne operacije i zaposlene, ;esto nudi kvalitetnija infrastrukturna re[enja i naprednije servise ali i omogućuje stručnu podršku u svakom trenutku. Odluke tima koji nije dovoljno iskusan u pitanjima korisničkog iskustva ili optimizacije (što je za e-commerce veoma važno), mogu naneti dugoročne štete.

Najgori scenario podrazumeva nedostupnost sajta ili ranjivosti u pogledu bezbednosti. Kada je reč o zaštićenosti osetljivih online podataka koji se nužno dele prilikom kupovine, nijedan e-commerce brend ne želi da ostavi nimalo sumnje u pogledu bezbednosti ili gubitka podataka.

Aleksandar je jasan: „Fizička blizina infrastrukture nikako ne znači bolju kontrolu i niže troškove samo po sebi. Pouzdani hosting provajder podrazumeva stručan tim koji je sposoban da analizira, preporuči ili predvidi propuste koji mogu nastati nesavesnim ponašanjem klijenta (bilo da je reč o svesnim ili nesvesnim greškama), kao i da napravi sistemsko okruženje koje potencijalnu štetu svodi na minimum, a povećava brzinu oporavka.“

#3 Loša komunikacija među učesnicima projekta

Loša komunikacija između provajdera, klijenta i programera može doveti do loših kompromisa i rizičnog ili neadekvatnog rešenja. Odgovorni i stručni hosting partneri ne podržavaju implementaciju sistema koje nije dobar, već pronalaze način da se predoče sve prednosti, kao i opasnosti i rizici. Ovakvim pristupom sprečava se prebacivanje odgovornosti sa jednog tima na drugi i stavlja se fokus na brzo i efikasno otklanjanje problema.

„Preuzimamo punu odgovornost za funkcionisanje sistema što podrazumeva i komunikaciju sa svim uključenim timovima radi prevazilaženja problema“, završava Aleksandar iz Mainstreama.

