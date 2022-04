E Ink predstavio novu generaciju kolor ePaper-a, E Ink Gallery 3

E Ink Corporation razvila je E Ink Gallery 3, novu generaciju elektronskog kolor papira za eReader-e. Ovaj „elektronski papir“ baziran je na njihovoj ACeP (Advanced Color ePaper) platformi koja je zasnovana na četvorobojnom sistemu piksela, omogućavajući displeju da prikaže široki spektar boja – više od 50.000.

Savitljiv, odzivan, s boljom slikom

Inače, elektronsko mastilo je materijal sastavljen od sićušnih ćelija koje mogu da prikažu crnu, belu ili neku drugu boju, a ime je dobilo po tradicionalnom mastilu kojim se piše na običnom papiru. Krajem prošlog veka razvili su ga istraživači sa MIT-a, a od tog trenutka ono se konstantno razvija i unapređuje, kako po pitanju kvaliteta i oštrine slike, tako i po pitanju povećanja broja boja.

E Ink Gallery 3 donosi brže vreme odziva (350 ms, za crno-beli prikaz, odnosno 500 ms za kolorni mod), a pikseli su manji, pa sada ovi ekrani imaju rezoluciju od 300 ppi. Takođe, displeji su operativni u širom rasponu temperatura, od 0 do 50° C, omogućavaju upotrebu stylus-a kao ulaznog uređaja, a donose i ComfortGaze opciju osvetljenja koje smanjuje količinu plavog svetla. Uz sve to, novi ePaper je savitljiv, pa će moći da se upotrebljava i u uređajima na preklop.

Za sada se ne zna kada će E Ink Gallery 3 biti dostupan na tržištu, ali jedva čekamo da ih vidimo eBook čitačima.

Izvor: TechXplore

Podelite s prijateljima

Tweet