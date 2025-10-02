EA ide u privatno vlasništvo kroz akviziciju od 55 milijardi dolara

Kompanija će biti u vlasništvu Saudijskog javnog investicionog fonda (PIF), Silver Lake-a i Affinity Partners-a.





Prošle godine kompanija je otpustila više od 650 zaposlenih

Electronic Arts pristao je na akviziciju vrednu 55 milijardi dolara koja će kompaniju pretvoriti u privatnu. Saudijski javni investicioni fond (PIF), Silver Lake i Affinity Partners postigli su dogovor o kupovini EA, saopštila je kompanija.

Detalji o predloženom aranžmanu pojavili su se tokom vikenda. Ova akvizicija, označava kraj 35-godišnjeg perioda EA kao javne kompanije. „Naši kreativni i strastveni timovi u EA isporučili su izuzetna iskustva stotinama miliona fanova, izgradili neka od najikoničnijih intelektualnih vlasništava na svetu i stvorili značajnu vrednost za naše poslovanje“, rekao je izvršni direktor EA Andrew Wilson u saopštenju. „Ovaj trenutak je snažno priznanje njihovog izvanrednog rada.“

EA nije bio imun na sile koje su potresle industriju videoigara. Prošle godine kompanija je otpustila više od 650 zaposlenih, što je nazvala pokušajem „optimizacije“ poslovanja. Ove godine kompanija je otkazala nadolazeću igru o Crnom Panteru i zatvorila studio koji je radio na njoj, a navodno je „stavila na čekanje“ franšizu Need For Speed.

Kompanija očekuje da će se dogovor finalizovati tokom prvog kvartala 2027. godine, uz napomenu da će biti potrebna regulatorna odobrenja. EA je saopštila da će Wilson ostati izvršni direktor i da sedište kompanije u Redwood Cityju, Kalifornija, neće biti promenjeno. U saopštenju, Egon Durban, suosnivač Silver Lake-a, naveo je da grupa planira „velika ulaganja“ u videoigračku kompaniju i da će pomoći u „širenju njenog globalnog dosega“. Silver Lake je takođe deo predstojećeg dogovora za izdvajanje američke verzije TikToka u novu, američki vlasnički kompaniju.

Izvor: Engadget