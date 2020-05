EA objavljuje izvorni kod dve stare igre

Da li ste nekada pomislili kako bi bilo dobro da možete da zavirite u izvorni kod neke popularne igre i modifikujete ga po želji? Ako jeste, želja vam se uskoro može ostvariti, jer je studio Electronic Arts rešio da objavi izvorni kod za dve svoje nekada jako popularne igre.

Konačno otvoren Command and Conquer

Electronic Arts (EA) planira da predstavi svima izvorni kod za dve svoje klasične strateške igre u realnom vremenu, i to za Command and Conquer: Tiberian Dawn i Command and Conquer: Red Alert. Sve ovo dolazi nam u paketu Command and Conquer Remastered Collection, koja uključuje remaster verzije igara i njihovih ekspanzija. Paket će zvanično biti pušten 5. juna.

Otvaranjem izvornog koda, igrači će biti u mogućnosti da koriste igru iz drugog ugla, a to je da mogu da dizajniraju mape, kreiraju prilagođene jedinice, izmene logiku igranja i izmenu samih podataka. Sve ovo biće korišćeno u kombinaciji sa uređivanjem mapa koji je deo nove kolekcije. Igrači će svoje nove mape moći da igraju preko Steama sa drugim igračima, ali i preko Origina, ali će se postupak malo razlikovati. Ako ste voljni da sve ovo isprobate, na Steamu postoji radionica za distribuciju mapa i modova, pa okušajte svoje gejming znanje sa drugima. Takođe će biti omogućeno da preuzimate tuđe sadržaje iz ove radionice. Izvorni kod za obe igre biće dostupan pod GNU General Public Licene verzije 3.

