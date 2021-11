EA smatra da je NFT budućnost industrije igara

EA je poslednjih dana prezentovala svoje ideje investitorima. NFT vide kao važan deo budućnosti njihove industrije.

Popularan metod kupovine ili podsticaj na kockanje?

NFT je poslednjih meseci popularan način kupovine i prodaje u okviru digitalne umetnosti i kolekcionarskih predmeta. Igrači FIFE u režimu Ultimate Team se ponašaju slično kao kolekcionari. U tom ponašanju je EA primetila da je neophodno da primene NFT. Ova kompanija je svojim investitorima predstavila svoj plan a to je da: „Igrači žele više modaliteta unutar same igre, koji prevazilaze samo fudbal 11 na 11.“ Izvršni direktor Endru Vilson smatra da igrači žele više digitalnih iskustva, kao što je NFT i šira potrošnja koja se danas kreće veoma dinamično. Mada smatra da je još uvek veoma rano da se govori o tome kako će NFT funkcionisati u FIFA igrama.

Osnovna ideja simbioze NFT i igri je bila „igraj da zaradiš“. Jedinstveni digitalni predmeti sa vremenom mogu da postanu vrednost koja se može prodati. Sama ideja je veoma kontraverzna kako za one koji prave igrice tako i za same igrače. Nedavno su se pojavili oglasi za posao u EA koji su od kandidata zahtevali da poznaju NFT. Takvi oglasi za posao su podigli veliku prašinu a igrači su se veoma obradovali. Od EA su trenutno velika očekivanja. Pozitivno je za sada to što je kompanija pokazala da je svesna šta njeni igrači očekuju.

Sa druge strane, Steam je zabranila NFT igre, dok Epic nije. Ovo pokazuje da neki proizvođači igrica smatraju da je NFT loš koncept za igre, dok drugi prihvataju tu ideju. Nejedinstven stav je prema mišljenju analitičara industrije igara Piers Harding Rollsa u tome što NFT predstavlja novu silu koja pravi ozbiljne promene u sektoru igara. Bez obzira na ponašanje proizvođača video igara, nova iskustva su svakako već na vratima. Ukoliko današnji lideri ne pruže nove mogućnosti igračima, to će sigurno učiniti neko drugi umesto njih.

Izvor: BBC

