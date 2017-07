eBay će uskoro omogućiti kupovinu uz pomoć fotografija i linkova

Online sajt za elektronsku trgovinu eBay je objavio dva nova načina za pretragu kojim kupci mogu da izlistaju njihov katalog i pronađu proizvode koje su videli u prodavnici, na nekom sajtu ili na društvenim mrežama. Nova tehnologija koristi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje koje eBay već koristi na svom sajtu, pomoću čega će kupci pronalaziti proizvode na osnovu fotografija koje su slikali pametnim telefonima ili su podelili link sa nekog web sajta.

Dve nove opcije Image Search i Find It On eBay će biti dostupne od jeseni na mobilnim uređajima. eBay tvrdi da će do datuma izlaska opcija Image search biti podržana i na Androidu i na iOSu, dok će Find It On eBay biti samo za Android uređaje, makar samo na početku.

Prva opcija, nazvana Image Search, će omogućiti korisnicima da slikaju ili iskoriste već sačuvanu fotografiju nekog proizvoda koji žele da kupe i eBay alikacija će da traži vizuelno slične predmete.

Kombinujući ovo i mašinsko učenje, budućnost prepoznavanja pomoću slika će se poboljšati vremenom i moći će da nalazi bolje i tačnije rezultate.

Druga opcija, nazvana Find It On eBay, omogućava korisnicima da dele link slike sa bilo kog sajta ili društvene mreže kao što je Pinterest na eBay i aplikacija će tražiti spisak proizvoda sa slike.

Sa skoro 1,1 milijarde dostupnih spiskova u bilo koje doba, eBay se nada da će primena veštačke inteligencije i tehnologije mašinskog učenja ubrzati proces pronalaženja proizvoda koje ljudi žele da kupe.



