Edge: Sledeća velika stvar u svetu Data centara

Digitalizacija je omogućila ljudima i poslovanju da se povežu s tehnologijom u cilju efikasnijeg obavljanja svakodnevnih zadataka. Ovakav proces generiše velike količine podataka koje je potrebno prikupiti, obraditi, uskladištiti i omogućiti da budu dostupni kada je potrebno.

Studije predviđaju eksploziju podataka za obradu u realnom vremenu u narednoj deceniji, a neki čak prognoziraju da će se duplirati svake dve godine. Ovi podaci u realnom vremenu potrebni su za mašinsko učenje, striming, komunikaciju autonomnih vozila, analitiku i odlučivanje. Zbog svega toga, ključno je da postoji mala latencija i direktna obrada podataka. U suštini, najbitnije je približiti obradu podataka mestu njihovog nastanka, što je ključno za izbegavanje kašnjenja signala. Zaštita podataka i sistema još je jedna veoma bitna stvar: istovremeno digitalna sigurnost podataka, kao i fizički pristup data centrima, mora biti obezbeđen u svakom trenutku.

Sve je povezano

Internet stvari (IoT) obuhvata sve uređaje koji su povezani s Internetom – od pametnih telefona i računara do mašina i fabričkih sistema, a to može biti čak i frižider. Svi ovi pametni uređaji stvaraju veliku količinu podataka i razmenjuju ih sa ostalim uređajima ili mašinama. Ovakvi trendovi reflektuju neverovatno dinamično IT tržište koje će uticati na buduće IT strategije. Industrija, ekonomija i svi mi suočićemo se s novim izazovima koji će proisteći iz konstantnog razvoja tehnologija koje su kreirane da naš svet postane pametniji i bezbedniji.

Podaci na „ivici“

EDGE computing predstavlja decentralizovanu obradu podataka koje proizvedu uređaji, na samoj ivici IT infrastrukture. Na taj način umanjuje se latencija (kašnjenje signala), eliminišući dužu rutu do data centara ili cloud‑a, čime se omogućava analiza podataka u realnom vremenu, zajednička potreba koju imaju privredne grane kao što su industrija, telekomunikacije, finansijske institucije i javni sektor. Premeštanje informacionih sistema na ivicu krucijalno je za stvaranje pametnijih okruženja.

Rittal EDGE data centar, koji je bliži aplikacijama, ne samo što nudi manju latenciju već daje mogućnost da se obavljaju operacije koje će pomoći aplikacijama da rade glatko. Niža latencija takođe znači da ljudi koji koriste IoT brže i pouzdanije dobijaju ono što žele. Skalabilnost EGDE rešenja treba da omogući prilagođavanje kapaciteta i infrastrukture potrebnoj količini podataka. Pošto se EDGE data centri nalaze između IoT uređaja i centralne infrastrukture, oni takođe doprinose bezbednosti podataka.

Postoji više rešenja pomoću kojih se može implementirati EDGE data centar, a razlikuju se u potrebnim kapacitetima i stepenu zaštite koju pružaju od fizičkih rizika.

Data centar u reku – EDGE data centar

Ukoliko prostorija za smeštanje IT infrastrukture ispunjava standarde fizičke bezbednosti opreme od spoljašnjih rizika, ograničen pristup objektu i prostoriji, čak i kad ne postoje uslovi za namensku prostoriju, osnovno rešenje je u EDGE data centru.

EGDE data centar predstavlja rek za smeštaj IT opreme koji se može opremiti prema potrebama sa svom kompletnom infrastrukturom za pouzdan rad koja se inače nalazi u klasičnom DC, u vidu UPS napajanja, distribucije napajanja, klimatizacije, protivpožarne zaštite, monitoringa, upravljanja itd.

Bitno je napomenuti da je EGDE DC zatvoren sistem bez uticaja na okolni prostor i da pruža zaštitu od spoljašnje vlage, prašine i neovlašćenog pristupa. Sistem klimatizacije reguliše temperaturu samo unutar rek ormana i u zavisnosti od odabranog rešenja, rashladni kapacitet može biti u opsegu od 1 kW do 55 kW po jednom rek ormanu i to u 2N redundansi. Još jedna prednost ovakvog rešenja jeste ta što se unutrašnjost reka može štititi od požara pomoću PP jedinice od samo 1U visine, koja u sebi sadrži sistem rane dojave i automatskog gašenja požara.

EDGE DC rešenje je mobilno, pa u slučaju potrebe može vrlo lako da se preseli na novu lokaciju ili proširi svoje prostorne i infrastrukturne kapacitete.

Savršena zaštita – Micro data centar

Ukoliko je vaš poslovni prostor neodgovarajući za izgradnju prostorije data centra/server sale, a neophodan vam je visok nivo fizičke zaštite IT opreme i podataka, kao jednu od alternativa preporučujemo sigurnosni IT sef, Micro data centar – MDC.

Isto kao i kod EDGE data centra, MDC predstavlja opremljen rek sa svim infrastrukturnim sistemima koje zahteva pouzdan rad IT opreme, uz dodatnu fizičku zaštitu u vidu sefa koji se montira oko rek ormana. Sef pruža zaštitu od požara, neovlašćenog pristupa, eksplozija, padajućih krhotina, prskajuće vode, vandalizma, provale itd.

Glavna odlika Micro data centra (MDC), jeste da pruži visoku zaštitu od svih spoljašnjih rizika ali pre svega od požara, i to – tokom trajanja požara dužeg od 30 minuta, unutar MDC‑a maksimalni porast temperature manji je od 50°C a relativne vlažnosti vazduha manje od 85 odsto. Bitno je i napomenuti da su ovi podaci dobijeni sistemskim testom, tj. testiranjem celokupnog sistema, a ne samo pojedinačnih komponenti i panela. Isti stepen zaštite za više rek pozicija postiže se vrlo jednostavnim dodavanjem novih Micro data centara u nizu.

Pored ekonomičnosti, prednosti rešenja su to što je mobilno, modularno i proširivo, što se kompletan data centar s pratećom infrastrukturom može nalaziti unutar jednog reka (sefa), i što pruža neophodan nivo fizičke zaštite bez uticaja na okruženje.

Pametna rešenja za pametno poslovanje

Industrija 4.0, automatizovane finansijske transakcije, mobilni striming i autonomna vožnja generišu podatke koji zahtevaju superbrzu obradu, ekstremnu zaštitu i neprekidnu dostupnost. Rittal EDGE rešenja omogućavaju vam baš to: velika količina podataka može biti sigurno i precizno sačuvana, obrađena i podeljena, gde god da je potrebno i u realnom vremenu. Takođe, omogućavaju vam da implementirate EDGE rešenja brzo, lako i da ih prilagodite svojim potrebama.

