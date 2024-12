Efikasnost i agilnost uz Vertiv prefabrikovana data centar rešenja

Dinamika tržišta transformiše razvoj data centara u realnom vremenu. Tradicionalno, objekti su se uglavnom gradili na licu mesta, što je zahtevalo duge rokove izgradnje i velika početna kapitalna ulaganja. Međutim, nedavni događaji i trendovi naterali su investitore, vlasnike i operatere data centara da preispitaju ovaj pristup.

Kako potražnja za računarstvom i digitalnim uslugama naglo raste, vlasnici i operateri data centara nalaze se u idealnoj poziciji da iskoriste ovaj rast ako mogu da ubrzaju implementaciju novih kapaciteta.

Vertiv™ MegaMod™ omogućava brzu i laku implementaciju novih kapaciteta

MegaMod™ omogućava primenu svih poznatih tehnologija hlađenja i različitih topologija infrastrukture data centara. Dobra vest je da postoji model izgradnje koji omogućava upravo to: prefabrikovani modularni data centri (PFMDC).

Umesto da grade nepotrebne prostore za opremu i prostorije za napajanje, vlasnici i operateri data centara mogu jednostavno da nabave nove kapacitete u modularnim blokovima od 500 kW. Ovaj pristup kupcima pruža veću fleksibilnost. Mogu početi sa 0,5 MW i postepeno dostići konačni kapacitet na jednoj lokaciji ili fleksibilno rasporediti plug-and-play kapacitete za IT opterećenja na više lokacija.

MegaMod™sa svojim prefabrikovanim, promenljivim građevinskim blokovima omogućava vlasnicima data centara da kreiraju data centar prilagođen njihovim specifičnim potrebama. Osnovni građevinski blok može se dodatno umnožiti u bilo kojem od tri pravca kako bi se stvorili veći data centri.

U okviru MegaMod™rešenja, IT rack-ovi i jedinice za hlađenje smešteni su unutar jednog modula, čime se formira kompletan prostor IT hale. U poređenju sa MegaMod-om, MegaMod™ Plus nudi dodatne rack-ove i veći kapacitet hlađenja zahvaljujući posebnim modulima za IT i hlađenje.

MegaMod™ pruža sve što vam je potrebno za početak rada s potpuno opremljenim modularnim data centrom, uključujući eksterne prostorije za napajanje, sisteme za hlađenje, rack-ove, monitoring i protivpožarnu zaštitu. Pored toga, Vertiv nudi sveobuhvatne usluge za bezbrižan početak rada i kontinuirano funkcionisanje, uključujući implementaciju, puštanje u rad, redovno održavanje, rezervne delove i stalnu obuku.

Vertiv koristi jasno definisane i standardizovane procese za izgradnju MegaMod rešenja i njihovo testiranje pre isporuke i implementacije. Zahvaljujući tome, kupci izbegavaju rizik nabavke i integracije opreme od različitih dobavljača, dok istovremeno dobijaju sigurnost korišćenja visokokvalitetne opreme podržane vodećim garancijama i najboljom servisnom mrežom u industriji.

Vertiv™ PowerNexus predstavlja novi korak u napajanju data centara i drugih kritičnih aplikacija

Kompaktni sistem napajanja Vertiv™ PowerNexus kombinuje robusnu snagu Vertiv™ Trinergy™ UPS-a i Vertiv™ PowerBoard Switchgear, integrisane u jedan jedinstveni blok povezan internim sabirnicama. Ovakva integracija smanjuje prostor potreban za opremu, troškove kabliranja i radne troškove, vreme instalacije i puštanja u rad.

Kompaktno rešenje Vertiv PowerNexus omogućava industriji data centara da ubrza implementaciju IT infrastrukture, posebno olakšavajući hyperscale i colocation klijentima implementaciju modula za napajanje i mobilnih platformi za napajanje (power skids).

Vertiv PowerNexus pruža namensko rešenje koje se fokusira na najvažnije prioritete vlasnika data centara:

jednostavnost instalacije;

optimizaciju prostora za IT opremu koja generiše prihod.

Vertiv PowerNexus može biti prethodno testiran i pripremljen u fabrici u Hrvatskoj, a na lokaciju isporučen potpuno operativan i pretestiran. Integrisani EPMS (Sistem za monitoring energije i napajanja) standardna je funkcija koja obezbeđuje aktivnu kontrolu i nadzor, garantujući pouzdan kvalitet napajanja za maksimalnu dostupnost.

Postoje tri moguće opcije integracije:

1. Integracija na radnoj lokaciji

Proizvodi dizajnirani za međusobno povezivanje električno, mehanički i digitalno na samoj lokaciji.

2. Integracija na platformi (skid integracija)

Proizvodi optimalno raspoređeni na platformi (skid-u), povezani električno, mehanički i digitalno.

3. Integracija u kućištu (enclosure integracija)

Proizvodi unapred integrisani u kućište, povezani električno, mehanički i digitalno.

Vertiv™ Trinergy™ UPS je UPS naredne generacije, razvijen na temelju dugogodišnje tradicije obezbeđivanja dostupnosti energetskih lanaca za Tier IV data centre i više od 40 godina tehničkih inovacija i dokazanih uspeha u globalnoj primeni.

Za više informacija o modularnim rešenjima posetite Vertiv.com ili kontaktirajte s našim odeljenjem prodaje u Hrvatskoj na croatia.hello@Vertiv.com.

