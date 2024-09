Ekskluzivna iPhone 16 premijera u Srbiji

U iSTYLE prodavnici u Knez Mihailovoj održano je uzbudljivo predstavljanje novih Apple uređaja. Tehnološki entuzijasti – IT i lifestyle mediji – imali su priliku da prvi u Srbiji otpakuju i isprobaju nove modele iPhone 16 serije(iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max), koji su od 27. septembra dostupni za kupovinu.Predstavljeni su i unapređeni Apple Watch satovi (Apple Watch Series 10 i Watch Ultra 2), kao i AirPods slušalice nove generacije (AirPods 4, AirPods Max i AirPods Pro 2).

U posebnoj ulozi našli su se modni fotograf Miloš Nadaždin iTikTok influenserka Jelena Vajs, koji su premijerno aktivirali i otpakovali nove uređaje i podelili svoje utiske o iPhone 16 seriji, Apple Watch satovima i AirPods slušalicama.

Na događaju povodom predstavljanja novih uređaja, prvih 50 kupaca dobilo je i poseban poklon iznenađenja. Uz to, iSTYLE pruža praktična rešenja i podršku različitim opcijama osiguranja proizvoda, produžene garancije i konkurentne maloprodajne cene, kako bi se omogućila maksimalna sigurnost i zadovoljstvo kupaca.

iPhone 16 i iPhone 16 Plus: Snažnije performanse, nov dizajn

Apple je značajno unapredio iPhone 16 i 16 Plus telefone. Zahvaljujući novom A18 čipu, oni su brži i moćniji, a novi dodaci – Action Button i Camera Control – omogućavaju jednostavniji pristup ključnim funkcijama. Redizajniran zadnji panel sa vertikalno postavljenim kamerama, donosi svežiji izgled, a telefoni su dostupni u pet atraktivnih boja: plavoj, roza, tirkiznoj, crnoj i beloj.

iPhone 16 Pro i Pro Max: Veći ekrani, vrhunska tehnologija

Pro modeli zadržavaju status najboljih uređaja u ponudi, s većim ekranima (6,3 i 6,9 inča) i tanjim kućištem. Najnoviji A18 Pro čip donosi snažnije performanse, posebno kreirane za generativnu veštačku inteligenciju. Moćniji čip produžava i autonomiju baterije, dok novi sistem hlađenja povećava efikasnost, postižući do 20 odsto bolji i održiviji rad. Zahvaljujući većim baterijama i sistemu hlađenja, iPhone 16 Pro modeli pružaju najbolje trajanje baterije u seriji do sada.

Kamere su poboljšane novim glavnim senzorom rezolucije 48 megapiksela, ultraširokougaonom kamerom iste rezolucije i telefoto kamerom s optičkim zumom do 5x rezolucije 12 megapiksela. Značajno poboljšanje je i novi Camera Control taster, koji nudi intuitivno snimanje. Mogućnost snimanja videa 4K rezolucije od 120 fps, prvi put dostupna na bilo kom telefonu, naglašava unapređenja kamere, a mikrofoni studijskog kvaliteta omogućavaju snimanje vrhunskog zvuka.

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max dolaze u četiri boje: Desert, Black, Natural ili White Titanium, i pružaju sofisticiran izgled uz izuzetnu otpornost. Dostupni su u veličinama od 6,3 inča za iPhone 16 Pro, odnosno 6,9 inča za iPhone 16 Pro Max, pa su ujedno to i najveći ekrani u istoriji Apple iPhone uređaja. Korisnici mogu da izaberu različite kapacitete memorije – 128, 256, 512 gigabajta ili jedan terabajt memorije – osiguravajući dovoljno prostora za sve vrste sadržaja.

Apple Watch Series 10: Poboljšanja za svakodnevni život

Apple Watch Series 10 uvodi neophodne inovacije, uključujući otkrivanje apneje u snu – zdravstvenog stanja koje dovodi do prekida disanja – što može da prođe neprimećeno kod mnogih ljudi. Najtanjeg kućišta do sada, ovaj model je 10 odsto tanji od prethodnika i ima najveći ekran, koji je gotovo za trećinu veći i 40 odsto svetliji, pa olakšava gledanje pod uglom. Sat dolazi u elegantnim verzijama od aluminijuma i titanijuma, a korisnicima nudi brzo punjenje do 80 odsto kapaciteta baterije za samo 30 minuta. Vodootporan je do 50 metara pod vodom i prvi put donosi napredne opcije za praćenje aktivnosti u vodi.

Unapređenja satova potvrđuju posvećenost kompanije Apple obezbeđivanju naprednih alata za zdravlje i fitnes, čineći Watch Series 10 savršenim partnerom za svakodnevni, aktivan život.

Apple Watch Ultra 2: Idealna unapređenja za avanturiste

Apple Watch Ultra 2 je vrhunski pametni sat namenjen avanturistima i sportskim entuzijastima. Opremljen je najpreciznijim dvofrekventnim GPS sistemom u sportskom satu, a nudi inovativne funkcije poput merača dubine i softvera za tačno pozicioniranje. Sat može da isprati dubinu do 20 stopa pod vodom, meri temperaturu vode i sadrži aplikaciju Tides za praćenje plime, oseke i drugih obalnih informacija. Ultra 2 dolazi u novoj Satin Black boji i sa novim Hermès kaišem, što ga dodatno ističe na tržištu.

AirPods 4: Najudobnije slušalice dosad

AirPods 4 predstavljaju najudobniji model slušalica koje je Apple ponudio do sada, zahvaljujući naprednim tehnologijama 3D modeliranja i laserske topografije za bolje prilagođavanje ušima. Slušalice donose i vrhunski doživljaj uz personalizovan prostorni zvuk (spatial audio) i napredno smanjenje buke. Kolevka za punjenje, najmanja do sada, podržava USB-C i bežično punjenje, što AirPods 4 slušalice čini praktičnijim za svakodnevno korišćenje.

Cene novih Apple uređaja u Srbiji

iSTYLE nudi iPhone 16 seriju i Apple Watch uređaje, dostupne za kupovinu odmah. Evo i cena:

iPhone 16 Pro 128 GB : od 165.890 dinara

: od 165.890 dinara iPhone 16 Pro Max 256 GB: od 200.690 dinara

od 200.690 dinara iPhone 16 128 GB : od 130.990 dinara

: od 130.990 dinara iPhone 16 Plus 128 GB : od 151.990 dinara

: od 151.990 dinara Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular, 49 mm : od 127.490 dinara

: od 127.490 dinara Apple Watch Series 10 GPS, 42 mm: od 63.690 dinara

Takođe, iSTYLE nudi i raznovrstan izbor dodataka dizajniranih za personalizaciju i unapređenje njihovih iPhone, AirPods i Apple Watch uređaja. Bilo da tražite futrole, zaštitu za ekran, punjače ili bilo koji drugi dodatak, iSTYLE ima nešto za svakoga.

Za više informacija o novim Apple uređajima, posetite iSTYLE prodavnice ili web sajt.

