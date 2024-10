Ekspedicija koja ide u najintrigantniji deo našeg solarnog sistema

Iako se čini da su šezdesete godine prošlog veka predstavljale zlatno doba svemirskih ekspedicija (Mariner 2 je 1962. godine prvi put pokazao Veneru, Mariner 4 je par godina kasnije proleteo pored Marsa i tako dalje), neke zanimljive stvari se dešavaju i danas. Šteta što nećemo moći da živimo večno kako bismo dočekali rezultate nekih misija koje tek sad kreću na put.

Najmisteriozniji od svih je Jupiterov ledeni mesec Europa. Ispod ledene površine je ogroman, topao okean, a naučnici veruju da su na njegovom dnu uslovi isti kao u zemaljskim okeanima u kojima je nastao život. Za sada se samo pretpostavlja koliko je debela ledena kora, koliko je dubok okean i koje se tajne kriju u mračnim dubinama.

Ove tajne bi jednog dana mogle da se odgonetnu, budući da Falcon Heavy raketa uskoro poleće u smeru Europe i sa sobom nosi 4,25 milijardi dolara vrednu letelicu Europa Clipper. Sigurno je da misija neće odgovoriti na pitanja koja se tiču postojanja života na Jupiterovom mesecu, ali će odgovoriti na mnoga pitanja o ledenom satelitu, između ostalih i na ona koja su u vezi s tim da li bi u uslovima koji vladaju u okeanu život koji poznajemo uopšte bio moguć. Najzanimljivije je to što će Europa Clipper sigurno otkriti nekakva čuda.

Ova misija se planira već decenijama, a konačno smo došli do kraja početne faze, budući da Clipper za par dana kreće ka Europi. Na destinaciju bi, ako sve protekne po planu, trebalo da stigne za 5,5 godina, a za to vreme će preći 2,9 milijardi kilometara. Planirano je da kada tamo stigne 80 puta obleti oko Jupitera i 49 puta proleti pored meseca Europe. Očekuje se da dođe na 25 kilometara od mesečeve površine.

Clipper je do sada najveća letelica od svih koje su se ranije zaputile u duboki svemir. Sadrži sofisticirane instrumente, na prvom mestu moćan radar koji će utvrditi gde se završava ledena kora i gde počinje okean. Cilj misije nije potraga za životom, ali će naučnici ipak obraćati pažnju na potencijalne dokaze. Ova misija ne uključuje rovere i lendere, ali je to u planu za (daleku) budućnost. Uzbudljivo je što Clipper leti u nepoznato, a kadgod se to dešava naiđemo na neko iznenađenje. Europa sigurno ima mnogo tajni.

