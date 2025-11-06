Elastic AI SIEM i ESET Inspect u praksi – utisci sa ESET korisničkog skupa “Safer Together”

U utorak, 4. novembra 2025., kompanija Extreme d.o.o. organizovala je u hotelu Moxy (Marriott Bonvoy) u Beogradu ESET korisnički skup pod nazivom SAFER TOGETHER = YOU + ESET + ELASTIC + EXTREME.

Skup je okupio veliki broj IT profesionalaca, sistem administratora i stručnjaka za sajber bezbednost, potvrđujući koliko su razmena znanja, saradnja i konkretna rešenja važni u borbi protiv sve sofisticiranijih digitalnih napada.

U fokusu događaja bili su realni scenariji napada, prikaz noviteta u ESET endpoint zaštiti (uključujući novu funkciju Ransomware Remediation), praktična primena ESET tehnologija u svakodnevnom radu IT timova, kao i predstavljanje Elastic AI SIEM XDR platforme koja u kombinaciji sa ESET rešenjima dodatno unapređuje prevenciju, detekciju i reagovanje na sajber pretnje.

Tokom programa, učesnici su čuli tri predavanja:

Vladimir Dimić prikazao je kako ESET Inspect otkriva „tihe“ napade, sumnjive procese i odstupanja u ponašanju uređaja ili korisnika, ali i kako omogućava autonomnije suprotstavljanje pretnjama – ne samo u fazi detekcije, već i u njihovom zaustavljanju. U zasebnom delu, predstavljene su mogućnosti ESET PROTECT Advanced paketa – poput automatske sandbox analize sumnjivih fajlova, funkcije Ransomware Remediation koja omogućava backup podataka nakon ransomware napada, kao i automatizovanog kreiranja bezbednosnih kopija u takvim situacijama.

Bojan Miljković, direktor Extreme-a, predstavio je Elastic kao novitet u Extreme ponudi – fleksibilno, otvoreno i pristupačno next-gen SIEM rešenje koje detektuje sumnjive aktivnosti i mrežne anomalije u svim fazama napada, štiti izložene delove infrastrukture (autentifikacija, autorizacija, cloud, endpointi, mrežna i on-prem okruženja) i omogućava automatizovan odgovor na alarme koje detektuje veštačka inteligencija.

Mirko Nedić demonstrirao je Elastic rešenje u praksi, pokazujući put od detekcije događaja do odgovora na incident.

Zanimanje učesnika bilo je veliko, što govori da praktične teme iz oblasti sajber bezbednosti imaju važnu ulogu u svakodnevnom radu IT timova. Nakon zvaničnog dela, druženje se nastavilo u opuštenoj atmosferi – razmeni iskustava, ideja i zajedničkih dilema sa kojima se stručnjaci suočavaju u praksi. Zaključak skupa bio je jasan — zajedničkom primenom sajber security znanja i savremenih raspoloživih alata, značajno smanjujemo rizike i otežavamo napadačima upad u našu mrežu.

Extreme tim se zahvaljuje svim učesnicima na poverenju i druženju – vidimo se i sledeće godine, sa istim ciljem: da ostanemo korak ispred napadača.