Elden Ring: Ljubitelji igre se raduju mobilnoj verziji

Elden Ring je još 2022. godine ušao u mejnstrim, što znači da je prodaja išla odlično – pretekao je u to vreme Call of Duty: Vanguard, izazvao Cyberpunk 2077, pa i celu Dark Souls trilogiju. Sada stiže i mobilna verzija igre.

Elden Ring je prvi put pomenut još 2019. godine, a 25. februara 2022. je konačno stigao do igrača. Nakon čekanja koje je izgledalo kao večnost igra je došla na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i PC. Vrlo brzo je prodato preko 13 miliona kopija, što nije bilo iznenađenje – od početka se očekivalo da rasturi tržište. Tome je sigurno doprinela i euforija u medijima, te među gejmerima, budući da Elden Ring uglavnom ocenjuju kao „nešto neverovatno“.

Tencent sada navodno radi na potpuno besplatnoj mobilnoj verziji igre, a vest je potvrdilo troje zaposlenih koji su upućeni u proces. Tim od nekoliko desetina developera je na igri počeo da radi čim je kineska kompanija u avgustu 2022. kupila 16% kompanije FromSoftware koja je i napravila Elden Ring.

Ako su izveštaji tačni ovo će biti 16. velika igra od koje je Tencent napravio besplatnu mobilnu verziju – najuspešnije do sada su PUBG Mobile i Call of Duty: Mobile, a radi se i na Need for Speed i Assassin’s Creed. To ipak ne znači da će svaki veliki naslov biti uspešan i kao mobilna igra – Tencent je na primer odustao od Apex Legends za mobilne uređaje, pa ostaje da se vidi kako će proći Elden Ring.

Izvor: The Verge

