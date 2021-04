Elder Scrolls: Stara valuta za nove podvige

Sledeće ažuriranje za The Elder Scrolls Online planirano je za jun, i donosi neke zanimljive novine. Igrači će dobiti dnevne izazove – Endeavors – ali i nove mogućnosti za korišćenje valute kojom se kupuju različita pomagala.

Ispunjavanjem Endeavors izazova igrači će dobijati nagrade u obliku zlata, te poena za iskustvo, ali i valutu Seals of Endeavor kojom će moći da kupuju predmete koji su ranije bili dostupni samo ako se na igru potroši pravi novac. Endeavors zadaci su aktivnosti koje igrači inače obavljaju u igri – Steal or pickpocket items, Complete quests, Defeat enemies using Class or Weapon abilities, Sell items to vendors, Craft different types of items, Defeat different types of monsters, Harvest resource nodes – što znači da neće ulagati dodatne napore da bi se dokopali nagrada.

Elder Scrolls Online ovom promenom ispunjava obavezu prema kompaniji Microsoft, koja je novi vlasnik ZeniMax Online Studios koji stoji iza igre. Naime, u pravilima korišćenja stoji da svi predmeti koji postoje u okviru paketa koji se plaćaju mogu da se zarade i tokom igre, drugim rečima – bez potrebe da se za njih izdvoji pravi novac.

Izvor: PC Gamer

