Electronic Arts prihvatio akviziciju vrednu 55 milijardi dolara

Kompanija Electronic Arts (EA), jedan od najvećih svetskih izdavača video igara, pristala je na akviziciju vrednu 55 milijardi dolara, kojom će postati privatna firma. Ugovor su sklopili Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF), investicioni fond Silver Lake i Affinity Partners, čime je potvrđeno najveće leveridž otkupno preuzimanje u istoriji, prema izveštaju Bloomberga. Time se završava 35-godišnji period u kojem je EA bio javno listiran na berzi.

Izazovi i prekretnica za EA

Izvršni direktor EA-a Andrew Wilson istakao je da ovaj trenutak predstavlja priznanje za izvanredan rad kreativnih timova koji su stvorili neke od najpoznatijih gejming franšiza i pružili nezaboravna iskustva stotinama miliona igrača širom sveta.

Kompanija se poslednjih godina suočava sa ozbiljnim izazovima koji su pogodili celu industriju. Prošle godine otpustila je više od 650 zaposlenih u pokušaju „optimizacije poslovanja“. Ove godine otkazana je planirana Black Panther igra i zatvoren studio koji ju je razvijao, dok je franšiza Need for Speed navodno „stavljenja na čekanje“.

Planovi nakon akvizicije

EA očekuje da će dogovor biti završen u prvom kvartalu 2027. godine, nakon što dobije neophodna regulatorna odobrenja. Wilson će ostati na čelu kompanije, a sedište u Redwood Cityju u Kaliforniji neće biti menjano.

Egon Durban, suosnivač i izvršni direktor Silver Lake-a, izjavio je da grupa planira značajna ulaganja u EA i dalju ekspanziju poslovanja širom sveta. Silver Lake je takođe uključen u predstojeći dogovor o osnivanju nove američke kompanije koja će preuzeti upravljanje TikTok-om u SAD.

Izvor: Engadget