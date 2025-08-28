PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Električni automobili su novi must-have

MINI i BMW su nas poveli na put od Beograda do vinarije Eden, kroz iskustvo koje je pokazalo da vožnja na struju nije samo praktična i odgovorna, već i neodoljivo stilska. Dok su se različiti električni modeli nečujno kretali kroz gradske ulice i otvorene puteve, bilo je jasno da ovaj koncept menja samu suštinu vožnje, od zvuka, preko dinamike, do onog osećaja da pripadate vremenu koje tek dolazi.

PCPress.rs Image

Činjenice koje pune baterije

I dok „električno“ znači stilski obrt u kulturi prevoza, postoje činjenice koje bez dvoumljenja kažu: električni automobil je ono što se isplati kupiti. Tako na primer, BMW i MINI električni modeli koriste baterije koje mogu da se napune do 80% za svega 30 minuta na brzim punjačima, što svaku pauzu pretvara u trenutak za kafu i instagram story. Vožnja na struju donosi ono o čemu mnogi sanjamo, vožnju bez buke motora, dok grad postaje mirniji, čistiji i prijatnije mesto za život.

PCPress.rs Image
Pored toga što su odgovorni saveznici, električni modeli jesu adrenalin u tišini. BMW i MINI modeli ubrzavaju iznenađujuće brzo, dokazujući da održivost i uzbuđenje mogu ići “ruku pod ruku”. Tu je i regenerativno kočenje, svaki put kada usporite, deo energije se vraća u bateriju, pa gradska vožnja postaje i racionalna i zabavna.

PCPress.rs Image

Novi BMW električni modeli, poput iX-a, nude domet do 600 kilometara, što je skoro kao vožnja od Beograda do Soluna bez stajanja. Iza svega stoji i snažan argument za planetu: jedan električni automobil tokom svoje upotrebe može uštedeti i do 30 tona CO₂ u poređenju sa vozilom na benzin ili dizel, što je ekvivalent čitavoj maloj šumi u vašem komšiluku.

PCPress.rs Image

Zato električna vožnja jeste must-have trend koji gradi budućnost

Elektrifikacija predstavlja tehnički napredak ali i kulturni obrt u načinu na koji doživljavamo mobilnost. Važno je da svi akteri u saobraćaju budu svesni njenog značaja, jer reč je o priči nove generacije koja nam dolazi; koja želi odgovorno, a opet uzbudljivo kretanje. Električni automobili ne oduzimaju ništa od onoga što volimo kod tradicionalne vožnje: dinamike, stila, moći i slobode, ali istovremeno prave snažan iskorak ka modernom načinu života. To je opcija koja u prvi plan stavlja korisnika i njegovo iskustvo, ali i zajednicu, grad i planetu kojima pripadamo.

PCPress.rs Image

Svesni ovih činjenica, Delta Auto Grupa već nekoliko godina dosledno postavlja ovaj trend u Srbiji. Još 2016. godine uvezli su prvi potpuno električni model BMW i3 na naše tržište i time jasno pokazali viziju i spremnost da uvedu novu eru mobilnosti. Danas, ta vizija nastavlja da živi kroz brendove BMW i MINI, kao simbole odgovornog kretanja, održivih vrednosti i luksuza koji se meri drugačijim parametrima.

PCPress.rs Image
