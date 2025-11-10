PC Press specijal - Bezbednost 2025
PCPress.rs Image
Business News 

Elon Mask bi mogao postati prvi bilioner na svetu

Nenad Gajic

Akcionari kompanije Tesla glasali su za plan nagrađivanja koji bi mogao da učini Elona Muska prvim svetskim bilionerom.

PCPress.rs Image

Tesla mora da dostigne tržišnu vrednost od 8,5 biliona dolara,

Plan, najavljen u septembru, predviđa da će Musk dobiti ogromnu nagradu ako kompanija ispuni niz zacrtanih ciljeva.

Sky Express - Pouzdan partner za bezbednost digitalnih podataka

Tesla mora da dostigne tržišnu vrednost od 8,5 biliona dolara, u poređenju sa sadašnjih 1,4 biliona, kao i da proda milion humanoidnih robota i uspostavi plan sukcesije za buduće rukovodstvo.

Musk, koji paralelno vodi SpaceX i xAI, suočen je s kritikama da zanemaruje Teslu, a ovaj paket se vidi kao pokušaj da se fokusira na kompaniju i njene investitore.

Iako Tesla beleži rekordne prihode, profit joj opada, a tokom oktobra kompanija je bila predmet više istraga američkih regulatora.

Izvor: Engadget

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Zašto humanoidni robot sa ugrađenim AI asistentom nije impresionirao nikog?
Tagovi: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *