Elon Mask bi mogao postati prvi bilioner na svetu

Akcionari kompanije Tesla glasali su za plan nagrađivanja koji bi mogao da učini Elona Muska prvim svetskim bilionerom.

Tesla mora da dostigne tržišnu vrednost od 8,5 biliona dolara,

Plan, najavljen u septembru, predviđa da će Musk dobiti ogromnu nagradu ako kompanija ispuni niz zacrtanih ciljeva.

Tesla mora da dostigne tržišnu vrednost od 8,5 biliona dolara, u poređenju sa sadašnjih 1,4 biliona, kao i da proda milion humanoidnih robota i uspostavi plan sukcesije za buduće rukovodstvo.

Musk, koji paralelno vodi SpaceX i xAI, suočen je s kritikama da zanemaruje Teslu, a ovaj paket se vidi kao pokušaj da se fokusira na kompaniju i njene investitore.

Iako Tesla beleži rekordne prihode, profit joj opada, a tokom oktobra kompanija je bila predmet više istraga američkih regulatora.

Izvor: Engadget