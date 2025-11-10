Elon Mask bi mogao postati prvi bilioner na svetu
Akcionari kompanije Tesla glasali su za plan nagrađivanja koji bi mogao da učini Elona Muska prvim svetskim bilionerom.
Plan, najavljen u septembru, predviđa da će Musk dobiti ogromnu nagradu ako kompanija ispuni niz zacrtanih ciljeva.
Tesla mora da dostigne tržišnu vrednost od 8,5 biliona dolara, u poređenju sa sadašnjih 1,4 biliona, kao i da proda milion humanoidnih robota i uspostavi plan sukcesije za buduće rukovodstvo.
Musk, koji paralelno vodi SpaceX i xAI, suočen je s kritikama da zanemaruje Teslu, a ovaj paket se vidi kao pokušaj da se fokusira na kompaniju i njene investitore.
Iako Tesla beleži rekordne prihode, profit joj opada, a tokom oktobra kompanija je bila predmet više istraga američkih regulatora.
Izvor: Engadget