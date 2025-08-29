PC Press specijal - Data centri 2025
PCPress.rs Image
Business News 

Elon Musk i xAI tuže Apple i OpenAI

Nemanja Momčilović

Kompanija xAI, u vlasništvu Elona Maska, podnela je tužbu protiv Apple-a i OpenAI-ja, optužujući ih da su nezakonito sklopili dogovor kako bi sprečili konkurenciju na tržištu veštačke inteligencije, prenosi Reuters.

PCPress.rs Image

Optužbe protiv Apple-a i OpenAI-ja

Prema tužbi, Apple i OpenAI navodno sarađuju u cilju potiskivanja xAI-jevih proizvoda sa App Store-a. xAI tvrdi da bi, da nije bilo ekskluzivnog dogovora Apple-a i OpenAI-ja, aplikacije poput X i Grok bile istaknutije u prodavnici.

IIB - ERP susreti

Apple je u svoje proizvode već integrisao ChatGPT, ali za sada nije jasno da li je to preraslo u antikonkurentsku praksu. Vredi pomenuti da su u međuvremenu i rivali poput DeepSeek i Perplexity dospeli na vrh App Store liste, što dovodi u pitanje tvrdnje o potpunom zatiranju konkurencije.

Reakcije i kontekst

Ovo nije prvi put da Musk iznosi slične optužbe – samo nekoliko nedelja ranije najavio je mogućnost tužbe.

  • Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, na ranije optužbe je reagovao izjavom da je to „izuzetna tvrdnja, posebno imajući u vidu šta sam čuo da Elon radi kako bi manipulisao X-om u svoju korist i na štetu konkurenata.“
  • Altman se verovatno poziva na istraživanja prema kojima je Musk menjao algoritam X-a da favorizuje sopstvene objave i objave konzervativnih komentatora. Takođe je pretnjama najavljivao da će „popraviti“ Community Notes, alat za fact-checking koji održavaju korisnici.
  • Portparolka OpenAI-ja, Kayla Wood, izjavila je za The Verge da je današnja tužba „u skladu sa obrascem gospodina Maska da koristi pravne postupke za uznemiravanje.“
Pročitajte i:  Grok izazvao skandal antisemitskim objavama, Musk krivi "trolove"

Gde je podneta tužba

xAI je slučaj pokrenuo u Northern District of Texas, Fort Worth Division – sudu poznatom po konzervativnom pristupu. Musk često preusmerava svoje parnice ka toj jurisdikciji, što se u američkim pravnim krugovima opisuje kao „judge shopping“.

Izvor: Engadget

Facebook komentari:
Tagovi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *