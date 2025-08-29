Elon Musk i xAI tuže Apple i OpenAI

Kompanija xAI, u vlasništvu Elona Maska, podnela je tužbu protiv Apple-a i OpenAI-ja, optužujući ih da su nezakonito sklopili dogovor kako bi sprečili konkurenciju na tržištu veštačke inteligencije, prenosi Reuters.

Optužbe protiv Apple-a i OpenAI-ja

Prema tužbi, Apple i OpenAI navodno sarađuju u cilju potiskivanja xAI-jevih proizvoda sa App Store-a. xAI tvrdi da bi, da nije bilo ekskluzivnog dogovora Apple-a i OpenAI-ja, aplikacije poput X i Grok bile istaknutije u prodavnici.

Apple je u svoje proizvode već integrisao ChatGPT, ali za sada nije jasno da li je to preraslo u antikonkurentsku praksu. Vredi pomenuti da su u međuvremenu i rivali poput DeepSeek i Perplexity dospeli na vrh App Store liste, što dovodi u pitanje tvrdnje o potpunom zatiranju konkurencije.

Reakcije i kontekst

Ovo nije prvi put da Musk iznosi slične optužbe – samo nekoliko nedelja ranije najavio je mogućnost tužbe.

Sam Altman , izvršni direktor OpenAI-ja, na ranije optužbe je reagovao izjavom da je to „ izuzetna tvrdnja, posebno imajući u vidu šta sam čuo da Elon radi kako bi manipulisao X-om u svoju korist i na štetu konkurenata .“

, izvršni direktor OpenAI-ja, na ranije optužbe je reagovao izjavom da je to „ .“ Altman se verovatno poziva na istraživanja prema kojima je Musk menjao algoritam X-a da favorizuje sopstvene objave i objave konzervativnih komentatora. Takođe je pretnjama najavljivao da će „ popraviti “ Community Notes, alat za fact-checking koji održavaju korisnici.

i objave konzervativnih komentatora. Takođe je pretnjama najavljivao da će „ “ Community Notes, alat za fact-checking koji održavaju korisnici. Portparolka OpenAI-ja, Kayla Wood, izjavila je za The Verge da je današnja tužba „u skladu sa obrascem gospodina Maska da koristi pravne postupke za uznemiravanje.“

Gde je podneta tužba

xAI je slučaj pokrenuo u Northern District of Texas, Fort Worth Division – sudu poznatom po konzervativnom pristupu. Musk često preusmerava svoje parnice ka toj jurisdikciji, što se u američkim pravnim krugovima opisuje kao „judge shopping“.

Izvor: Engadget