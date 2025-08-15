Elon Musk najavio povratak Vine arhive – ali bez prave renesanse platforme

Elon Musk je objavio da će korisnici uskoro moći da pristupe arhivi Vine videa, nekada izuzetno popularne aplikacije za kratke, šestosekundne video klipove. Iako to ne znači povratak same platforme, vest je izazvala talas nostalgije među bivšim korisnicima i internet zajednicom.

Vine se vraća, ali samo kao arhiva

Kompanija X, u vlasništvu Elona Muska, pronašla je kompletnu arhivu Vine videa i sada radi na tome da je učini dostupnom korisnicima. Musk je potvrdio da će korisnici moći da dele te stare Vine klipove, ali je naglasio da se radi isključivo o arhivi, ne o povratku same platforme.

Vine je bio svojevrsna preteča TikToka, lansiran 2013. godine kao aplikacija za deljenje šestosekundnih, petljajućih video snimaka. Twitter je kupio Vine još 2012. godine za oko 30 miliona dolara, ali nikada nije uspeo da iskoristi njegov puni potencijal. Platforma je prestala s radom 2016. godine, a potpuno ugašena 2017.

Musk promoviše “AI Vine” umesto pravog povratka

Uz najavu o vraćanju Vine arhive, Musk je istovremeno promovisao i svoj novi alat, Grok Imagine, koji naziva “AI Vine.” Ova platforma omogućava korisnicima da generišu kratke video klipove pomoću veštačke inteligencije, unosom teksta u prompt polje. Na taj način, Musk ukazuje da budućnost kratkog video sadržaja ne leži u ponovnom pokretanju starih aplikacija, već u generativnoj AI tehnologiji.

Skepsa ostaje, da li će arhiva zaista biti dostupna?

Muskov najnoviji potez podseća na više sličnih najava koje nisu uvek imale konkretan ishod. Njegova reputacija kada je u pitanju ispunjavanje digitalnih obećanja je pomešana, pa ostaje da se vidi da li će Vine arhiva zaista biti vraćena korisnicima, i šta će uslediti nakon toga.

Za sada, nostalgija je probuđena, ali prava funkcionalna renesansa Vine-a još nije na vidiku.

Izvor: Engadget