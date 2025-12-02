Elon Musk o budućnosti poslova i AI-ja: „Moja predviđanja kažu da će rad biti opcion“

Prema rečima Elona Muska, jedan od ključnih izazova čovečanstva nije samo kako ćemo raditi — već i da li ćemo uopšte morati da radimo. U nedavnom intervjuu, Muk je izneo stav da napredak veštačke inteligencije, automatizacije i robotike može dovesti do sveta u kojem je tradicionalan posao opcionalan izbor, a ne nužnost. Ovo predviđanje postavlja brojna pitanja: kako će izgledati ekonomija, društvo i individualni identitet u eri kada posao više nije glavna orijentacija života?

Automatska budućnost rada: san ili izazov?

Musk veruje da će automatski sistemi preuzeti velik deo zadataka koji danas zahtevaju ljudski rad — od produkcije i logistike do usluga i kreativnog rada. U takvom scenariju, ljudi neće biti primorani da rade za preživljavanje, već će imati mogućnost da biraju kako i zašto rade. Ipak, bez pomoći društvenih sistema i novih modela raspodele vrednosti, prelaz može biti turbulent.

Musk ističe da je jedna od ključnih predikcija univerzalni temeljni dohodak (UTD) ili slični modeli neophodni da bi se osigurala stabilnost i smisao u životima ljudi koji više nisu obavezni da rade u klasičnom smislu. Bez takvog koraka, rizik je da društveni jaz i nezadovoljstvo postanu dominantni, čak i ako materijalno bogatstvo raste.

On takođe naglašava da redefinisanje rada nije samo tehnološko pitanje, već i filozofsko. Ako posao prestane da bude centralni stub identiteta i kapitala vremena, ljudi će morati da pronađu druge načine da daju smisao svom životu — kroz društveni angažman, kreativnost, slobodno vreme ili sopstvene projekte. U tom smislu, automatizacija i AI nijesu samo alat, već početak transformacije paradigme rada.

Slika koju Musk nužno ne vidi kao distopija — već kao mogućnost — zavisi od toga kako će kompanije, vlade i društva reagovati. Ako se tehnološki napredak iskoristi za širenje prilika, uvođenje fleksibilnijih modela rada i veću dostupnost obrazovanja i resursa, tada opcionalni rad može postati osnova za slobodniji život. Ali ako se razvije bez adekvatnih politika, mogla bi se stvoriti nova ekonomska elita i mnoštvo nesigurnih pozicija.

Za korisnike i zaposlene ovo znači da je vreme za razmišljanje — ne samo o tome gde rade i šta rade, već zašto rade. Dok se AI sistemi šire i postaju sve sofisticiraniji, najbolja strategija može biti razvijanje veština koje se teško automatizuju: empatija, strateško razmišljanje, kreativnost, prilagodljivost. Time se ne pripremate samo za posao — već za život.

Izvor: TechRadar