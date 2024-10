Elon Musk se suočava sa tužbom zbog promocije Cybercab-a

Samo nekoliko dana nakon što je na snimljenom događaju pokazao Teslin dugo očekivani autonomni taksi (Cybercab), Elon Musk se suočava sa tužbom zbog kršenja autorskih prava. Alcon Entertainment, producentska kuća koja stoji iza Blade Runner 2049 filma, kao i drugih filmskih hitova, podnela je tužbu protiv Elona Maska zbog upotrebe ikonografije Blade Runner-a za predstavljanje Cybercab-a.

U tužbi se navodi da je Tesla tražila dozvolu da koristi slike inspirisane Blade Runner filmom za događaj koji je održan 10. oktobra, ali bukvalno na dan kada je događaj održan. Musk već dugo crpi inspriaciju iz Blade Runner filmova, jer je upoređivao Cybertruck sa vozilima iz tih filmova. Stoga nije bilo iznenađenje što je u najavi Cybercab-a koristio slike iz Blade Runner-a. Problem je u tome što je Alcon Entertainment odbio zahtev. Bez obzira na to, AI generisane slike upotrebljene na događaju, veoma liče na snimke iz Blade Runner-a 2049. Čak je i tokom događaja, Musk naveo kako voli Blade Runner franšizu, ali da nije siguran da li je to svet u kome bi on voleo da živi.

Uglavnom, prikaz tih slika bez dozvole Alcon-a, stvorili su prostor za tužbu zbog povrede autorskih prava. U njoj se navodi da je upotreba tih slika imala za cilj da se događaj i Cybercab učine privlačniji globalnoj publici, kao i da je Blade Runner 2049 zloupotrebljen da bi pomogao u prodaji ovog autonomnog vozila. Pored Musk-a, optuženi su i Tesla, kao i Warner Bros. Discovery, na čijem parkingu je održan događaj.

Izvor: ExtremeTech

