Elon Musk traži fer odnos u poslovanju sa Kinom

Izvršni direktor kompanije Tesla, Elon Musk je preko svog tviter naloga američkom predsedniku izneo problem koji ima sa pravilima Kine vezanim za automobilsku industriju, koja ograničavaju posedovanje vlasništva u kompanijama koje se osnivaju u Kini i problem visokih carina za uvoz automobila.

Kompanija Tesla već neko vreme pokušava da otvori fabriku automobila u Kini, ali je imala problema u dogovoru sa lokalnim vlastima, jer Musk želi da ima potpunu kontrolu nad svojim poslovima, s ciljem da zadrži kontrolu nad svojom tehnologijom i intelektualnim pravima. Musk je rekao da se nada da će ta fabrika biti otvorena u naredne tri godine, ali da o tom dogovoru još nema vesti.

Problem je to što u Kini nijedna američka kompanija ne sme da poseduje ni 50 odsto udela u kompaniji, dok u Americi, kako kaže Musk, postoji pet auto-kompanija za proizvodnju električnih automobila, koje su u potpunosti vlasništvo Kineza. Takođe, uvozna carina za automobile u Kini je 25 odsto, dok je u Americi samo 2,5 odsto, bez ograničenja u kapitalu. Musk je istakao da samo želi fer odnos, sa jednakim pravima za američke investitore i Kini, kao i kineske u Americi.

Do you think the US & China should have equal & fair rules for cars? Meaning, same import duties, ownership constraints & other factors.

