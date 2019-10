Elon Musk tvituje preko Starlink satelita

Izvršni direktor kompanije Space X, Elon Musk, prvi put je iskoristio internet koji dolazi iz Starlink sistema, kako bi objavio tvit u kojem u jednoj rečenici pratioce informiše o tome da “internet sazvežđe” radi.

Space X planira da u narednih pet godina u Zemljinu orbitu lansira 12.000 satelita, takozvano „sazvežđe“ satelita koje će ponuditi do sada neviđene internet performanse. Kao najveći problem se ističe to što će kompanija svakog meseca u narednih pet godina morati da lansira veliki broj satelita, a kako bi dostigla obećani broj, te to što će se sateliti, kao i bilo koji drugi sistemi, suočavati sa kvarovima koje će kompanija morati da rešava u rekordnim rokovima. Neki eksperti ističu da će kompanija upasti u začarani krug, te objašnjavaju da će, čak i ako se zadrži na prvobitno najavljenih 4.425 satelita, SpaceX na svakih pet godina morati da lansira veliki broj satelitskih jedinica kako bi sistem funkcionisao.

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰 — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

Prvih 60 satelita lansirano je 24. maja, a u kosmos ih je ponela raketa Falcon 9. Kompanija je u oktobru zatražila dozvolu za lansiranje dodatnih 30 hiljada satelita, a kao pojačanje za flotu od 12 hiljada satelita, te ostaje da se vidi hoće li projekat zaista napredovati, ili će kompanija upasti u začarani krug kako što su neki eksperti predvideli.

Izvor: Tech Crunch