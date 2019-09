Elon Musk znao da će kompanija njegovih rođaka bankrotirati, pa je kupio za 2,6 milijarde dolara Teslinim parama

Novi dan, novi dokaz o eklatantnoj korupciji čiji je glavni akter Elon Musk. Nakon što je razotkriveno da je preko njemu podređenog upravnog odbora sebi dodelio astronomske bonuse koji bi mogli ići i do 70 milijardi dolara, i to nezavisno od toga da li će Tesla ikada pozitivno poslovati, izbio je novi skandal koji bi u svakoj pravno uređenoj državi rezultovao boravkom u zatvoru. Naime, Elon Musk je novcem Tesle kupio propalu firmu svojih rođaka u kojoj je i sam bio rukovodilac – SolarCity.

Kao CEO Tesle, Elon Musk je požurivao investitore da odobre kupovinu kompanije SolarCity 2016. godine, i to po daleko većoj ceni od tadašnje tržišne vrednosti. Ta kompanija se suočila sa ozbiljnim problemom u vidu nedostatka finansiranja. Sada Tesla deoničari tuže Muska da je prekršio svoju dužnost prema njima kada je ta kompanija kupljena za čak 2,6 milijarde dolara. Posebno upada u oči da su SolarCity vodili Muskovi najbliži rođaci, a da je sam Elon Musk bio predsednik te kompanije, kao i njen najveći deoničar.

Pravni problemi, ali bez osude (za sada)

Kompletno poslovanje koje je Tesla preuzela tim putem je u međuvremenu doživelo dodatni pad, posebno kada je reč o instalaciji novih solarnih panela, tako da je i to delimičan razlog astronomskih gubitaka koje Tesla trenutno pravi. Iz kompanije Tesla za sada nema odgovora na optužbe, a Musk bi mogao da isplati deoničare i na taj način izbegne da tužba dođe do suda – premda bi to verovatno značilo da mora da pronađe pare na drugoj strani, s obzirom na veličinu gubitaka koji su ovom prilikom napravljeni.

Elon Musk je akter brojnih skandala koji se u poslednje vreme ređaju jedan za drugim. Koliko pre neki dan je sud u Delaveru, državi koja je de facto američka verzija ofšor zone, naredio da Musk mora pred sudom da se brani zbog toga što je sebi dodelio astronomske bonuse. Pored toga, izrečen mu je veći broj kazni i zabrana, uključujući i zabranu trgovinske komisije da obavlja više dužnosti u kompaniji istovremeno, kao i razna insinuiranja putem Twitter-a, zbog kojih je tužen, uključujući i tužbu ronioca koji je spasavao decu, za koga je Musk tvrdio da je u stvari pedofil (njegova ponuda da napravi super-podmornicu i tako spase decu je tada odbijena, na sreću dece koja su na kraju preživela).

Prema novoj tužbi, navodi se da je Elon Musk obavešten u oktobru 2015. godine, kao predsednik upravnog odbora kompanije SolarCity, da ta firma mora da obezbedi dodatnih 300 miliona dolara, te da će morati da dramatično smanji broj instalacija solarnih panela. Do februara 2016. godine je postalo jasno da kompanija ne može da obezbedi finansiranje za tu godinu, te da su kreditne linije “crvene”. Tada je Musk stupio na scenu, predstavivši SolarCity deoničarima Tesle kao sjajnu kupovinu. Da stvari budu još očiglednije, to se desilo istog meseca nakon što je na Tahoe jezeru odmarao sa svojim rođakom i CEO-om kompanije SolarCity. Tom prilikom nije rekao ni reči o finansijskim problemima u kojima je bio SolarCity.

Na sastanku Tesla rukovodstva, Musk je “dogovorio” da se SolarCity preuzme za 28,5 dolara po akciji – da podsetimo, on je tamo bio i najveći deoničar – što je bilo 30% više od njihove tržišne cene. Glavni finansijski savetnih Tesle, kompanija Evercore, je preporučila da se za tu firmu ne plaća više od 25 do 27 dolara po akciji. Upravni odbor je odobrio Musk-ov predlog. Kada je ponuda javno objavljena, Musk je u javnosti tvrdio da nema veze sa sporazumom, ali su ostali brojni tragovi sastanaka povodom tog preuzimanja, kako unutar kompanije, tako i kada je reč o sastancima sa finansijskim savetnicima.

“Dobićeš pare, ne brini, rođo!”

U međuvremenu, Musk je uveravao svog rođaka, CEO-a kompanije SolarCity, Lyndon Rive-a, da će ga “pokriti” u pogledu finansiranja, odnosno da se ne brine iako je SolarCity bio izuzetno blizu svog kraja zbog ogromnih problema sa likvidnošću, tvrdi se u dokumentima. Ceo posao je zaključen 1. avgusta 2016. godine, kada je cena akcija blago spuštena na 25,37 dolara uprkos Musk-ovim željama da Tesla plati više, što je i dalje bilo dosta iznad njihove tržišne cene u tom trenutku. Obmanuti deoničari su odobrili akviziciju 17. novembra.

U javnosti je Musk za ovaj dil koristio izraz “no brainer”, odnosno hvalio ga kao sporazum koji će obezbediti da Tesla postane gigant u sferi obnovljive energije. Mnogi na Wall Street-u su, međutim, taj postupak videli kao spašavanje davljenika. U međuvremenu, instalacija solarnih panela, koja je bila glavni posao kompanije SolarCity, je pala za 85%, uprkos novim opcijama koje je donela činjenica da su pod okriljem Tesle. Ostaje da se vidi da li će Elon Musk, poznati “tehnološki evanđelista”, zbilja odgovarati zbog eklatantnih slučajeva korupcije kao što je ovaj, ili će se sve završiti nekom nagodbom, što je daleko verovatnije. Da podsetimo, dugoročni dug kompanije Tesla se popeo na preko 13 milijardi, primetićete na grafiku na linku da je dug eksplodirao upravo u drugoj polovini 2016. godine.

