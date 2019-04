Emil Tedeschi: Prostor bivše Jugoslavije jedinstvena celina

Robne marke poput Kokte, Granda, Smokija, Štarka, Cedevite i Argete su nadnacionalni brendovi, ocenio je Emil Tedeschi, većinski vlasnik i predsednik Uprave Atlantic Grupe na predavanju koje je održao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tedeschi je, govoreći o temi „Izazovi brend menadžmenta u kanalima marketinga na Zapadnom Balkanu“, naglasio kako prostor bivše Jugoslavije doživljava kao jedinstvenu celinu koja deli zajedničku istoriju i kulturu, bez obzira na sukobe iz prošlosti.

Tedeschi je govorio o razvoju Atlantic Grupe u poslednjih 28 godina, promenama koje su pratile razvoj kompanije i ključnim momentima u svojoj karijeri, a kroz interakciju sa studentima govorio je o svojim iskustvima i savetima kako da započnu svoju karijeru. Prema njegovom mišljenju, najbitniji su koraci kada se bira profesionalni put. „Na prvom razgovoru za posao recite: „Želim u prodaju!“ jer ćete na taj način dobiti set veština uz pomoć kojih ćete sutra olako vladati bilo kojom drugom kategorijom u biznisu – marketingom, finansijama, startegijom… Prodavac je kompanija u malom, zato je bitno da na početku svoje karijere probate i ovladate prodajnim veštinama“, preporučio je studentima Tedeschi.

Pre Ekonomskog fakulteta Tedeschi je govorio i studentima na univerzitetima Harvard, Stenford, London School of Economic i London School of Business, ali i na fakultetima u Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu, Splitu, Osijeku. U isto vreme Emil Tedeschi je dao intervju u kojem se osvrnuo i na nedavni početak rada Fortenova grupe, o kojem je u ponedeljka pisao i pcpress.rs.

Agrokor je juče dobio novo ime – Fortenova. Uprava kaže da je to novi početak. Da li je ovo novi početak?

„To je sigurno novi početak, nova kompanija s novim vlasnicima, organizovana u korporativnom upravljanju na drugačiji način, s drugom strukturom ljudi i pretpostavljam, sa drugačijom strategijom. Želim da verujem da će ljudi koji upravljaju biti mudriji, staloženiji, da će razvoj i rast finansirati s izvorima adekvatne ročnosti u što većem omeru vlastitog kapitala. Prethodna kompanija, Agrokor kakav pamtimo, je zadnjih godina bila loše vođena, finansirana kratkoročnim, skupim kreditima, bila je neodrživa i pojela je svoj kapital. Prema izjavi bivšeg vlasnika (Ivica Todorić – prim.aut.), jedan čovek je donosio sve odluke, čitav niz institucija unutar firme su bile samo forma. To su njegove reči.

Problem je roll-up kredit?

„Taj kredit je izuzetno skup, videćemo kako će ga novi vlasnici i nova uprava refinansirati. Verujem što pre, sa što boljim uslovima jer ovakav je neodrživ. Najveći poverioci su ruske banke, kojima ovo nije core biznis.“

Očekujete li u skorije vreme prodaju udela?

„Teško mi je to reći, uvek je pitanje ko šta nudi. Uveren sa da interesi za pojedine kompanije Fortenove sigurno postoje. Sadašnji vlasnici su značajne otpise doživeli kroz ovu nagodbu i pitanje je koliko su spremni još ići ispod cene koju su prihvatili. Ne očekujem da će se us sledećih godinu dana nešto suštinski promeniti, neće biti prodaje, a nakon godinu do godine i po, ili će većina akcija ići ka nekom novom vlasniku koji ponovno može da bude veliki fond ili neki strateški investitor, ili će današnji menadžment krenuti u prodaju klastera, pojedinih kompanija. Ne smatram da je ovo nešto što bi opterećivalo ruske banke, jer kad gledamo njihove bilanse, vrednost Fortanove je na nivou promila.“

Da li je Atlantic Grupa zainteresovana za pojedine firme, bilo je puno priče o tome?

„Mi smo u biznisu brendirane hrane i pića, izuzetno cenimo naše kolege iz Fortenove, jer je reč o kvalitetnim brendovima. Uvek je pitanje šta se prodaje, pod kojim uslovima i za koju cenu. U ovom trenutku ne vodimo nikakve pregovore. Ukoliko bude takvih razgovara sigurno ćemo to podeliti s javnošću.“

Izvor: N1info

