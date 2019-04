Endava meetup: Koliko je široka primena C++ programskog jezika

Četvrta priča u serijalu meetup-ova koje je kompanija Endava pokrenula u saradnji sa ICT Hub-om, vezana je za upotrebu C++ programskog jezika u raznim tipovima takozvanih embedded uređaja, industrija i domena. Na ovaj način radi se na širenju mreže lokalnih IT profesionalaca sa različitim tehničkim znanjima, koji žele da podele svoje iskustva i interesovanja, a sami događaji osmišljeni su kao priče iz „prve ruke“.

Ovog puta ICT Hub Playground će u utorak, 23.aprila od 18h biti domaćin događaja na kom će biti reči o korišćenju C++ jezika u programiranju različitih mikrokontrolera, razvojnih ploča, single board kompjutera, industrijskih PC računara, i njegovoj upotrebi u automobilskoj i svemirskoj industriji. Pored toga govoriće se i o tome kako i gde se C++ koristi u programiranju kompjutera koji jednako uspešno kontrolišu i jednostavne i kompleksne elektro-mehaničke uređaje, kao i o osnovama hardvera a prisutni će imati priliku da se upoznaju sa principima kontrole i automatizacije.

Predavači koji će sa prisutnima podeliti iskustva u ovoj oblasti su Slobodan Dmitrović i Ana Stojanović. Slobodan je software developer sa višegodišnjim iskustvom sa različitim tehnologijama i programskim jezicima, a glavno interesovanje mu je pored razvoja softvera i softverske arhitekture, upravo moderni C++. Sa druge strane, svoju karijeru programera, Ana je započela razvijanjem igara u Unity3D platformi. Dodatne veštine stekla je kao mrežni administrator, a kasnije pravu ljubav je pronašla u C++ programskom jeziku i sada radi kao Junior C++ Developer.

Svoje prisustvo možete potvrditi popunjavanjem kratke forme, koja se nalazi na linku.

