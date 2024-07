Paneli na usijanom limenom krovu

Osnovna delatnost kompanije ENEL TRE SORELLE, koja je osnovana kao ćerka domaće kompanije ENEL PS, jeste proizvodnja i izgradnja solarnih elektrana. Kompanija nudi inženjerske usluge i projektovanje, upravljanje projektima, celokupnu izgradnju i održavanje. Opisujemo nekoliko njihovih interesantnih projekata.

ENEL TRE SORELLE je do sada pustila u rad više od 80 solarnih elektrana, ukupne instalisane snage 5,4 MWp. U kompaniji kažu da je potrebno 5-7 dana da se izgradi elektrana do 160 kW, 3-5 dana do 50 kW i samo 1-2 dana ako se na krovu gradi elektrana od 10 kW.

Jedan od primera je fotonaponska elektrana na krovovima hala Eko Step Pellet u Petrovcu na Mlavi, koja sada, već više od godinu dana, proizvodi električnu energiju. Pušteno je u rad 2.000 solarnih panela ukupne snage 1.100 kWp i 10 invertorskih jedinica snage 100 kW.

Specifičnim rasporedom panela (šator orijentacija istok-zapad) postignuto je maksimalno iskorišćenje solarnog potencijala lokacije. Na centralnom krovu montirana je dodatna, noseća čelična konstrukcija, koja formira „roštilj“ preko koga se postavlja klasična aluminijumska konstrukcija za nošenje solarnih panela. Time je donja kota montaže panela uzdignuta iznad postojećih lanterni, što je omogućilo bolje iskorišćenje površine krova i smanjilo uticaj senki.

Podešena da radi u „prozjumerskom režimu“, solarna elektrana napaja potrošače u pogonima Eko Step-a, a viškove isporučuje u elektroenergetsku mrežu. Elektrana je povezana na elektrodistributivnu mrežu preko 10 kV priključnog razvodnog ­postrojenja i uključena je u sistem daljinskog nadzora i upravljanja

od strane Elektrodistribucije.

Kako to ENEL TRE SORELLE radi

U svom radu, licencirani inženjeri firme ENEL TRE SORELLE koriste savremene sisteme za analizu osunčanosti, izrađuju predlog idealnog rešenja, kao i elaborat o potencijalu sunčevog zračenja i performansama elektrane na lokaciji.

Primer je skoro izgrađena elektrana od 29,92 kWp, invertor 20 kW, za auto-perionicu Auto M u Vrbasu. Proračunima je pokazano da je nužno izraditi posebnu potkonstrukciju kako bi se paneli pravilno orijentisali ka suncu i izbegle senke na krovu.

Najsavremeniji softver generiše podatke u vezi sa očekivanom godišnjom proizvodnjom električne energije solarne elektrane i – što je najvažnije – analizira godišnju zaradu i procenjuje period povratka investicije (ROI). Projektovanje uključuje izradu dokumentacije elektro-dela, konstrukcije i arhitekture neophodne za dobijanje različitih dozvola od nadležnih organa, priključenje i puštanje u rad solarne elektrane na predmetnoj lokaciji koja može biti zemljište, zgrada, hala, kuća, garaža, nadstrešnica, parking…

Dugi niz godina kompanija ENEL PS jedina u Srbiji nudi uslugu servisa solarnih invertora

Prema projektnoj dokumentaciji, sertifikovani inženjeri i tehničari, nakon usvajanja ponude i dobijanja saglasnosti nadležnih organa, grade solarnu elektranu. ENEL TRE SORELLE pruža uslugu project management-a malih i velikih infrastrukturnih projekata tokom celog procesa izgradnje solarne elektrane, sa osvrtom na pravilan izbor mesta izgradnje i uz poštovanje administrativnih procedura, sa rešavanjem problematike istih. Svaki korak prati dinamički plan izgradnje solarne elektrane.

1.404 solarna panela u Priboju

Još jedan uspešan projekat ove kompanije je i fotonaponska elektrana na krovu fabrike Fluid Technology Systems u Priboju. Elektrana je izgrađena od 1.404 solarna panela snage 455 Wp, a ukupne instalisane snage 638,32 kWp. Za DC/AC konverziju korišćeno je 10 invertora proizvođača Huawei, ukupne snage 520 kW. Paneli su montirani na potkonstrukciju i postavljeni su u konfiguraciji „šator“ orijentacije istok-zapad.

Zbog specifičnog krova nije korišten klasičan sistem montaže potkonstrukcije preko balasta, već je primenjeno autentično rešenje, uz korišćenje anker ploča i vijaka koji se montiraju kroz lim krova, koji je pokriven mineralnom vunom i hidroizolacijom, i fiksiraju za čeličnu noseću konstrukciju hale. Na hali je izbušeno preko 5.000 rupa kroz izolacionu membranu, a sve su zatim „zavarene“ posebnim postupkom. Time je postignuto jedinstveno rešenje montaže bez dodatne upotrebe balasta, koje je nužno kod hala koje su statički kritične za opterećenje.

Poverenje kompaniji ENEL TRE SORELLE dao je i Marbo Pepsico, kod koga je uspešno instalirana elektrana u Magliću snage 492 kWp. Elektrana je preko priključnog postrojenja povezana na elektroenergetski sistem, a sve funkcije daljinskog nadzora i upravljanja su aktivirane. Sledeća planirana montaža je za preduzeće JKP Infostan tehnologije, koje se takođe opredelilo za električnu energiju iz obnovljivih izvora (2×40 kWp).

Pod garancijom

Da su korisnici kompanije ENEL TRE SORELLE u sigurnim rukama govore i značajni periodi garancije u pogledu opreme i izvršenih radova – za invertore 5 ili 10 godina, za solarne panele mehanička garancija iznosi 12-25 godina, dok su klijenti po pitanju elektroefikasnosti mirni i do 30 godina, a za radove i ostalu opremu zakonom predviđene 2 godine.

Najsavremeniji softver generiše podatke o očekivanoj godišnjoj proizvodnji električne energije. Analizira se godišnja zarada i procenjuje period povratka investicije (ROI)

Monitoring rada elektrane vrši se putem softvera za nadzor opreme i aplikacije na telefonu/računaru. Klijenti dobijaju podršku i mogućnost korišćenja kompletne usluge preventivnog održavanja od strane sertifikovanih servisera, opremljenih kvalitetnim alatom i opremom.

Hibridni solarni sistemi

ENEL PS, kompanija iz koje je nastala ENEL TRE SORELLE, ove godine proslavlja 30. jubilej rada u oblasti besprekidnog napajanja električnom energijom, projektovanja, izgradnje i opremanja data centara. Firma ENEL PS je proteklih godina takođe radila na obnovljivim izvorima energije, gradeći fotonaponske elektrane. Tako je samo za kompaniju A1 u protekle dve godine projektovala i izgradila 350 malih solarnih elektrana ukupne snage 3,6 MW na lokacijama baznih stanica širom Srbije. Kako bi išli dalje u svemu ovome, inženjeri kompanije ENEL PS kreirali su hibridne solarne elektrane za istog korisnika.

Hibridna solarna elektrana omogućava neprekidnost dotoka električne energije i na lokacijama na kojima ne postoji elektroenergetska mreža. Hibridni solarni sistem napajanja predstavlja kombinaciju različitih tehnologija za proizvodnju električne energije. Pod primarnim izvorom električne energije podrazumeva se sunčeva energija. Sekundarni (rezervni) izvori električne energije mogu biti elektrodistributivna mreža ili dizel električni agregat, koji preuzimaju ulogu redundanse u slučaju nedostatka sunčeve energije. Uzimajući u obzir prethodno navedeno, glavni činioci hibridnog sistema napajanja su:

Solarna elektrana – PV paneli sa pratećim MPPT kontrolerima, prekidačkom i zaštitnom opremom;

Dizel električni agregat – sekundarni izvor napajanja, sa prekidačkom i zaštitnom opremom;

Litijum-polimerske baterije – za skladištenje viška proizvedene električne energije od strane izvora napajanja;

Hibridni pretvarač – za snabdevanje potrošača i dopunjavanje baterija kroz elektrodistributivnu mrežu i dizel električni agregat;

Daljinski nadzor i upravljanje

Kao i svaka druga elektroenergetska oprema, i ova zahteva preventivno i – ponekad, ali retko – korektivno održavanje. Dugi niz godina kompanija ENEL PS jedina u Srbiji nudi uslugu servisa solarnih invertora. Cena popravke pri najtežim kvarovima ne premašuje 40% cene novog invertora, što ovakav servis čini vrlo isplativim.

Strateški razvoj

U fokusu odeljenja za strateški razvoj kompanije je, između ostalog, i Energy Storage System (ESS). To je sistem za skladištenje energije i specifičan je deo elektroenergetskog sistema koji služi za skladištenje proizvedene električne energije i njenu upotrebu kada se za tim ukaže potreba. Osnovna namena je balansiranje proizvodnje i potrošnje. To podrazumeva da se električna energija skladišti onda kada je njena cena niska i koristi kada je njena cena visoka. ESS se najčešće integriše u mrežu sa intermitentnim izvorima energije (solarne i vetroelektrane), što može praviti problem u plasiranju električne energije u mrežu, posebno ako se regija pretežno napaja sa OIE. U tu svrhu, ESS bi eliminisao intermitentnost.

Licencirani inženjeri firme ENEL TRE SORELLE koriste savremene sisteme za analizu osunčanosti, izrađuju predlog idealnog rešenja, kao i elaborat o potencijalu sunčevog zračenja i performansama elektrane na lokaciji

Kontinuirano investiranje u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost jeste strateško opredeljenje kompanija ENEL TRE SORELLE i ENEL PS. Sa našim cenjenim klijentima činimo ekološki svesno društvo, koje ulaže u svoju i budućnost svoje dece, a tu je povrat uloženog uvek veći od očekivanog.

enelps.com/solarne-elektrane/

Autor: Dragana Damnjanović, menadžerka korporativnih poslova, ENEL PS

